Defekter Schalter führt zu Verpuffung

Forbach (red) - Die Fehlfunktion einer Schalteranlage war vermutlich die Ursache der Verpuffung, die sich am Sonntagnachmittag im Rudolf-Fettweis-Werk in Forbach ereignet hat. Die Folge waren starke Rauchentwicklung, ein größerer Feuerwehreinsatz und ein Stromausfall im oberen Murgtal. Dies meldet die Betreiberin, die EnBW (Energie Baden-Württemberg AG). Gegen 15.30 Uhr am Sonntag habe die Leitstelle routinemäßig eine der Speicherpumpen heruntergefahren. Bei der Öffnung des Leistungsschalters der 110-Kilovolt-Hochspannungsanlage sei es dann aus ungeklärten Gründen zu der Verpuffung gekommen, die bis nach Forbach hinein zu hören war. "Glücklicherweise wurden weder durch den entstehenden Rauch, noch durch austretendes Isoliergas Menschen in Mitleidenschaft gezogen", so die EnBW. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz waren vor Ort. Als Folge der Verpuffung musste der Netzbetreiber Netze BW den Transformator komplett abschalten. Damit waren Forbach und weitere Gemeinden des oberen Murgtals für rund eine halbe Stunde vom Stromnetz getrennt. Durch Umschaltungen im Netz konnte der Netzbetreiber nach eigenen Aussagen die Stromversorgung wiederherstellen. Die Versorgung sei weiterhin gesichert. Vor Ort bietet sich derzeit folgendes Bild: Während das Murgwerk bereits wieder in Betrieb ist, steht das Schwarzenbachwerk noch still. In den nächsten Wochen werden der defekte Leistungsschalter repariert und die verschmutzten Räumlichkeiten gereinigt. Da die zweite Maschine derzeit planmäßig in Revision ist, wird bis zum Abschluss der Arbeiten keine Wasserentnahme aus dem Schwarzenbach-Stausee möglich sein. Der See ist derzeit nur zu 70 Prozent gefüllt. Nach Einschätzung der EnBW besteht ausreichend Puffer für weitere Wassermengen, die beispielsweise bei Regen über die natürlichen Zuflüsse das Speicherbecken füllen.