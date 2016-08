Brücken bauen und Traditionen aufleben lassen

Die Holzbrücke, die Lindenstraße und Bernsteinstraße miteinander verbindet, wurde gemeinsam von den Naturfreunden und dem Ortschaftsrat Michelbach aufgebaut. Dadurch wurde eine alte Tradition wieder belebt. Nachdem es diese Brücke mehrere Jahre lang nicht mehr gegeben hatte, wird es beim diesjährigen Dorffest wieder möglich sein, den Michelbach im Unterdorf, oberhalb des Lindenplatzes, zu überqueren.

"Es wurde noch eine weitere Brücke geschaffen", verrät Ortsvorsteher Franz Kowaschik. Die Naturfreunde und der Ortschaftsrat werden erstmals gemeinsam den Hof der Anwesen Bittmann/Rieger in der Lindenstraße nutzen. Der Standort bei der idyllischen Trauerweide, den bis vor einigen Jahren traditionell die Naturfreunde belegt hatten, wird somit in diesem Jahr mit "neuem Leben" erfüllt sein.

Nachdem sich einerseits die standörtliche Situation für den Ortschaftsrat ändern musste, andererseits beide Gruppierungen mit personellen Problemen zu kämpfen haben, weil während des Dorffests fast jeder Einwohner in mehreren Vereinen Dienst tut, musste ein neuer Weg gefunden werden. Nach wenigen Gesprächen waren sich Naturfreunde und Ortschaftsrat einig. Man entschied sich für eine konstruktive Zusammenarbeit und einen gemeinsamen Auftritt beim Dorffest. Ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken erwartet die Besucher des gemeinsamen Standes.

Die Naturfreunde werden nach vielen Jahren wieder einen Weinbrunnen aufbauen. Ab Mittwoch werden die Stände und sechs "Markthäusle" aus Gaggenau aufgebaut. Dann "ist was los im Dorf", sagt Kowaschik voraus. Aus diesem Grund werden von Mittwoch bis Montag die Bernsteinstraße und die Otto-Hirth-Straße bis zum Rathaus voll gesperrt sein. Auftakt schon am Freitagabend

Laut Kowaschik verläuft momentan alles nach Plan. Alle Gruppen und Vereine, die auf dem Dorffest-Faltblatt angekündigt sind, werden mit von der Partie sein. Bereits am Freitagabend, 2. September, geht es mit einem sogenannten "Dorffest-Warm-Up" los. Im Festival-Hof des Freizeitclubs Ranch, gegenüber der Hauptbühne, sorgen ab 19 Uhr "Volker & Stefan" für Unterhaltung.

Offiziell wird das Fest dann am Samstag eröffnet. Um 14 Uhr findet ein Sternmarsch zum Lindenplatz mit anschließendem Spaziergang zur Rathausbühne und dem Fassanstich statt. Am Sonntag findet um 10 Uhr eine Gospelmesse in der Kirche St. Michael statt - laut Organisatoren ein Alleinstellungsmerkmal des Festes. Um 14 Uhr startet der große Festumzug mit rund 30 Gruppen und 350 Teilnehmern aus nah und fern.

Rund um diese Höhepunkte wird an beiden Tagen ab 15.15 Uhr auf der Bühne ein buntes Programm geboten. Musik, Tanz, Antiquitäten-Versteigerung und eine Vorführung im Getreide dreschen sollen die Gäste locken.

Viele Michelbacher Vereine tragen an ihren Ständen zum reichhaltigen Speisen- und Getränkeangebot bei. Auch für ein Kinderprogramm ist gesorgt.

Die Michelbacher freuen sich auf alle Besucher. Kowaschik hofft: "Ich war froh, dass wir nicht am vergangenen Wochenende unser Fest hatten. Ich hoffe, wir haben Glück, es wird nicht zu heiß und der Regen lässt sich bis nach dem Wochenende Zeit."