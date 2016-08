Junge Co-Piloten fliegen hoch und weit

(red) - "Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein." Wolken gab es zwar keine am Himmel, aber die 30 Ferienspaßkinder der Stadt Gaggenau konnten das Gefühl, das Reinhard Mey in seinem Lied beschreibt, nach ihrem Flug gut nachempfinden: Die Fliegergruppe Gaggenau berichtet von ihrer Aktion zum Mitfliegen.

Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden des Vereins, Daniel Klumpp, wurden die Kinder und Jugendlichen von Ausbildungsleiter Alexander Gilles in einer kurzen theoretischen Einweisung auf ihren Flug vorbereitet.

Auch die Frage, warum ein Segelflugzeug ohne Motor überhaupt fliegen kann, wurde anhand eines Modells erklärt.

Alexander Gilles gab wichtige Sicherheitstipps und beschrieb die Funktionsweise der Instrumente. Dann ging es los und die jungen "Co-Piloten" wurden von den Helfern im Flugzeug angeschnallt. Das eine oder andere Kissen war dann doch nötig, damit die kleineren Teilnehmer auch etwas zu sehen bekamen. Nach erfolgtem Start-Check katapultierte die Winde das Flugzeug in weniger als einer Minute auf knapp 400 Meter Höhe. Der Pilot steuerte das Flugzeug in Richtung Baden-Oos, und die Insassen konnten dank der guten Sicht viele Details am Boden erkennen.

Der zehnjährige Finn schwärmte seiner Mutter begeistert von seinem Flug vor, nachdem er mit dem Janus, einem Hochleistungssegler mit 20 Metern Spannweite, wieder gelandet war. Der Start, wenn das Flugzeug senkrecht in den Himmel zu schießen scheint, hatte es den Co-Piloten besonders angetan. Die Gaggenauer Flieger hatten beim Ferienspaßtag an alles gedacht und mit Fallschirmen genügend Schattenplätze für die wartenden Kinder und Eltern geschaffen. Mit der Ausbildung zum Segelflieger darf man ab 14 Jahren beginnen. Der Flugbetrieb findet in der Saison bei gutem Wetter jeden Sonntag statt. Interessierte können sich an diesen Tagen vor Ort informieren oder im Internet unter

www.fliegergruppe-gaggenau.de