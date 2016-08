Vom Schandfleck zu einem Schmuckstück





Von Ulrich Jahn Gaggenau - Einst war von einem "Schandfleck" die Rede. Und das nicht ohne Grund. Der alte Güterbahnhof, schon lange als solcher nicht mehr genutzt, gammelte vor sich hin. Alles andere als ein freundliches Entree von Gaggenau. Heute sieht der Bereich total anders aus. Entlang der Hildastraße in Richtung Bahn ist eine neue Häuserzeile entstanden, die den Bereich deutlich aufwertet. Bei der Entwicklung der Nördlichen Innenstadt und des Bereichs um den ehemaligen Güterbahnhof war die ZG Raiffeisen Karlsruhe die erste und eröffnete am 31. März 2011 ihren neuen Markt an alter Stelle. "Jetzt ist alles viel heller und großzügiger", gibt Jochen Krieg seine Eindrücke wieder. Er ist ein Alteingesessener in der Hildastraße. 1994 begann er mit dem Umbau der Räume der ehemaligen Spedition Kraft, dem Betrieb seiner Eltern, zu einem Naturkostladen. "Wir sind mit der Umgestaltung gewachsen", stellt Krieg fest und meint: "Naturkost und Gesundheitszentrum passen gut zusammen." Dieses Gebäude war Ende März 2012 offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Einer der ersten Mieter war André Kentsch, der bereits im Januar 2012 mit seinem Hörgeräte-Fachgeschäft in den Neubau gezogen war. Sein Hauptbeweggrund: Im Gesundheitszentrum befindet sich vieles unter einem Dach. Ärzte, unter anderem ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, Apotheke und eben auch sein Geschäft. "Es wird von den Kunden sehr gut angenommen", gibt er deren Aussagen weiter. Die Hildastraße selbst ist nach seiner Meinung "sehr schön" geworden. Allerdings bedauert Kentsch, dass die alten Bäume weichen mussten. "Sehr praktisch" sei das Parkhaus direkt neben dem Gesundheitszentrum. Außerdem weist André Kentsch darauf hin, dass Angehörige von Menschen mit eingeschränkter Mobilität auf der Fläche zwischen Gesundheitszentrum und Parkhaus, die laut Beschilderung für Anlieferung und Krankentransport reserviert ist, kurz halten dürften, um ihre Verwandten ein- oder aussteigen zu lassen. Die Fläche gehöre zum Haus, sei privat. Allerdings unterstreicht er, dass dort nicht geparkt werden dürfe. Dafür gebe es das Parkhaus. Gelungen sei der Hildaplatz. Positiv hebt Kentsch hervor, dass das dortige Eiscafé einen Teil des Platzes im Sommer für Außenbewirtung nutzen dürfe. "Schade" sei es dagegen, dass der Platz von der Stadt nicht so gepflegt werde wie gewünscht. Unkraut und Gras würden dort wachsen. Klage über schlechte Pflege des Platzes Apothekerin Tatjana Zambo findet den Hildaplatz selbst gelungen, bemängelt aber ebenso wie André Kentsch die mangelnde Pflege durch die Stadt. Überhaupt würden sich die Geschäftsleute in der Hildastraße "von der Stadt nicht so mitgenommen fühlen" - sei es bei Aktivitäten wie Late-Night-Shopping oder Weihnachtsbeleuchtung, die an der Bahnlinie ende. Dies finde sie schade und sie wolle deshalb Gespräche mit der Stadt führen. Ein leidiges Thema, so Tatjana Zambo, sei der Müll, insbesondere im Bereich der Haltestelle. Auch würden Abfälle in Vorgärten landen. Die Parksituation sei nicht optimal. Kurzzeitparkplätze vor ihrer Apotheke habe sie auf eigene Kosten angemietet. Die Achse Raiffeisenmarkt, Gesundheitszentrum und "Wilhelm-Bau" ist neben dem Parkhaus das neue Herzstück der Hildastraße. Im ersten Teilbebauungsplan wurde der Raiffeisenmarkt, im zweiten Teilbebauungsplan das Gesundheitszentrum und das Parkdeck entwickelt. Der Bau der insgesamt fünf Wohnhäuser wurde in zwei weiteren Teilplänen festgelegt. Noch herrscht reger Verkehr auf der Hildastraße. Der Grund sind die Bauarbeiten im Bereich des Bahnhofs und aktuell die Komplettsperrung der August-Schneider-Straße. Zwar verläuft die offizielle Umleitung über Luisen- und Goethestraße, aber viele nutzen die Abkürzung Hildastraße. Und auch die Bushaltestellen, die sich normalerweise vor dem Bahnhofsgebäude befinden, sind schon seit längerem im Bereich Hildaplatz angesiedelt. Noch mindestens zwei Wochen wird diese Vollsperrung laut Bauzeitenplan der Stadt andauern und für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Hildastraße sorgen. Dann dürfte etwas Ruhe einkehren in die Straße. Schon vor geraumer Zeit war die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt worden, wie auch in den angrenzenden Straßen. In dem Gebiet gilt rechts vor links. Allerdings ist dies einigen Autofahrern noch nicht bewusst. Zum Thema Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





