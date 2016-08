Als ob ein Freund gefallen sei Gaggenau (red) - Mancherorts war es nur ein kleines Lüftchen, andernorts wirkte es als kurzes, aber heftiges Unwetter mit zerstörerischer Wirkung. Während in Gaggenau kaum etwas zu spüren war, bedeutete das Gewitter für einen seltenen Baum auf dem Hofgut Rohwer in Bad Rotenfels das Aus. Am frühen Sonntagabend hatte es in einigen Teilen von Bad Rotenfels Sonnenschirme und -liegen umgeweht, Äste und nasses Laub lagen auf den Straßen und das Heimspiel der ersten Mannschaft des FV Bad Rotenfels musste wegen des Gewitters für rund eine Viertelstunde unterbrochen werden. Die Partie konnte fortgesetzt werden, ein rund 15 Meter hoher Baum vor dem Hofgut Bad Rotenfels konnte dem starken Wind dagegen nicht standhalten. Er knickte etwa drei Meter über dem Erdboden ab. Es war reines Glück, dass die rund 15 Meter umfassende Baumkrone die darunter parkenden Fahrzeuge verfehlte und lediglich einen Haufen historischen Baumaterials unter sich begrub. Rund sieben Jahrzehnte auf dem Hofgut Wenn ein Baum umknickt und dabei niemand zu Schaden kommt, ist das zwar spannend, jedoch nicht weiter tragisch. In diesem Fall ist es jedoch anders, denn bei dem abgeknickten Baum handelt es sich um ein in unserer Gegend seltenes Exemplar der nordamerikanischen Variante des Geweihbaums (Gymnocladus dioicus). "Entdeckt wurde diese Baumart erstmals von dem französischen Botaniker und Zoologen Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck in Nordamerika im 18. Jahrhundert", erläutert Holger Rohwer, der zusammen mit seiner Frau Karin im Hofgut wohnt. "Die Bäume können bis zu 25 Meter hoch werden. Im Frühjahr bilden sie sternförmige, weiße Blüten, später entwickeln sich dann dicke, fleischige Hülsen." Ein vergleichsweise langsamer Wuchs ist typisch für diese Baumart. Für den pensionierten Gärtnermeister war der Geweihbaum ein vertrauter Anblick. Als Rohwer im Jahr 1970 mit seiner Frau von Norddeutschland nach Bad Rotenfels zog, führte das Paar zunächst eine Baumschule auf dem heutigen Areal der Kunstakademie. 1973 bewirtschafteten sie, parallel zur Baumschule am Schloss, auch das Hofgut. "Zu der Zeit war der Geweihbaum schon da, zusammen mit einem Götterbaum (Ailanthus altissima), der heute noch existiert. Mehr Bäume gab es zu der Zeit am Hofgut nicht", erinnert sich Holger Rohwer. Um dies zu ändern, pflanzte er eine Pappel, Hängeblauzeder, Blutpflaume, Quitte, Eiche, eine mediterrane Pinie sowie einen Mammutbaum, die sich alle mit den Jahren zu stattlichen Baumriesen entwickelt haben. Der Geweihbaum hat einiges erlebt. Er war da, als die Bundesstraße B462 gebaut wurde. Ihn gab es schon, als der Straßenverkehr noch über die Schmelzerbrücke auf die Bundesstraße führte. Einmal fuhr sogar ein Auto frontal auf den Baum auf. "Leider kann man nicht mehr zurückverfolgen, wer diesen seltenen Baum einmal gepflanzt hat. Aufgrund seines Alters kann der Geweihbaum aber offensichtlich nicht zum Arboretum (Baumsammlung) des Markgrafen Wilhelm von Baden gehört haben, dafür ist er mit seinen rund 70 Jahren zu jung", folgert Sönke Rohwer, Landschaftsgärtner und Baumpfleger. Der Markgraf hatte parallel zum Bau des Rotenfelser Schlosses damit angefangen, um das Gebäude herum besondere Baumarten zu pflanzen, die in ihrer Größe und ihrem Alter einzigartig waren und in heutiger Zeit kaum mehr Beachtung finden. Dazu gehörte unter anderem auch eine Schwarznuss (Juglans nigra). Einige davon fielen in den letzten Jahren Fällungen zum Opfer, erläutert Sönke Rohwer. "Mir ist in meinem ganzen Gärtnerleben kein zweiter Geweihbaum untergekommen. Dass er jetzt nicht mehr steht, trifft mich sehr", sagt Holger Rohwer. Doch auch wenn demnächst die Überreste des Baumes beseitigt werden, es ist nicht alles verloren. Denn ein paar wenige Sämlinge des Geweihbaumes sind gekeimt. "Ich werde sie hüten wie meinen Augapfel." Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





