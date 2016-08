"Bänkle-Touren" sorgen für Unmut Forbach (red) - Mehrfach haben in jüngster Zeit auf Gausbacher Feldwegen sogenannte "Bänkle-Touren" stattgefunden. An sich kein Problem, wie Ortsvorsteher Achim Rietz dem BT mitteilt, allerdings sei es zuletzt vermehrt zu Beschwerden gekommen: "Jugendgruppen, zuletzt eine aus Gernsbach, kommen mit der Stadtbahn angefahren und ziehen mit einem Leiterwagen - vollgepackt mit alkoholischen Getränken - von Sitzbank zu Sitzbank. An jeder Sitzbank findet dann ein Trinkgelage statt. Leider bleiben der entstandene Müll und die leeren Flaschen oft liegen", so Rietz. (red) - Mehrfach haben in jüngster Zeit auf Gausbacher Feldwegen sogenannte "Bänkle-Touren" stattgefunden. An sich kein Problem, wie Ortsvorsteher Achim Rietz dem BT mitteilt, allerdings sei es zuletzt vermehrt zu Beschwerden gekommen: "Jugendgruppen, zuletzt eine aus Gernsbach, kommen mit der Stadtbahn angefahren und ziehen mit einem Leiterwagen - vollgepackt mit alkoholischen Getränken - von Sitzbank zu Sitzbank. An jeder Sitzbank findet dann ein Trinkgelage statt. Leider bleiben der entstandene Müll und die leeren Flaschen oft liegen", so Rietz. Dies sei auch bei der "Bänkle-Tour" der Gernsbacher so geschehen. Als sie allerdings von einer engagierten Bürgerin und einem Wiesenbesitzer, auf dessen Wiese sie ihre Notdurft hinterließen, angesprochen und aufgefordert worden seien, ihren Müll mitzunehmen, sammelten sie diesen zwar widerwillig ein, entsorgten ihn aber an einem unbeobachteten Moment unter einer Brücke im Kauersbach. Wie Rietz weiter informiert, seien in der Folge Glasscherben im Bachlauf bis zum Hexenstein, einem beliebten Touristenziel, geschwemmt worden. Dort habe sich am nächsten Tag ein Hund seine Pfoten aufgeschnitten. Er habe tierärztlich versorgt werden müssen, schreibt der Ortsvorsteher. Ortsvorsteher bittet um Mithilfe Er bittet die Bevölkerung um Mithilfe und Wachsamkeit: "Falls ein Handy vorhanden, sollte der hinterlassene Unrat sofort fotografiert werden, damit bei Ermittlung der Täter eine entsprechende Anzeige erfolgen kann." Hinweise direkt an Ortsvorsteher Rietz unter (07228) 1827 oder per E-Mail an achimrietz@aol.com. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben