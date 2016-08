Weinbergstraße wird saniert Weisenbach (red) - Umfangreich wurde in den zurückliegenden Wochen durch die Beratungen im Gemeinderat und durch entsprechende Bürgerinformationsveranstaltungen die anstehende Sanierung der Weinbergstraße beraten und erläutert. Mit dem Ende der Ferien- und Urlaubszeit gehen nun auch die Bauferien zu Ende. Mit dem ersten Bauabschnitt wird am kommenden Montag, 5. September, begonnen. Der erste Bauabschnitt beinhaltet den Bau von zwei Senkschächten im Bereich der Weinbergstraße, eine Startgrube im Bereich der Eisenbahnstraße sowie die Unterquerung der Bahnlinie. Diese Arbeiten sollen bis zum 16. Dezember abgeschlossen werden. Zur Durchführung dieser Arbeiten ist laut Gemeindeverwaltung eine Vollsperrung im Bereich der Weinbergstraße in Höhe der Anwesen Weinbergstraße 9 und 11 sowie im Bereich der Eisenbahnstraße hinter dem Pfarrhaus notwendig. Die Zufahrt in das oberhalb der Weinbergstraße liegende Wohngebiet erfolgt während der Bauphase über die Straße "Im Viertel". Um dem erhöhten Verkehrsaufkommen im Bereich der Straße "Im Viertel" gerecht zu werden, besteht während der Bauphase beidseits ein Halteverbot. Damit die Müllentsorgung ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, wird in Höhe des Anwesens Weinbergstraße 14 sowie im Bereich der katholischen Kirche (Einmündung Eisenbahnstraße in die Weinbergstraße) jeweils eine Mülltonnen-Sammelstelle eingerichtet. Die Müllfahrzeuge müssen im Bereich der Weinbergstraße rückwärts zu- und abfahren können; aus diesem Grund gilt in der Weinbergstraße vom Kreuzungsbereich Schützenstraße/Im Viertel bis in Höhe des Anwesens Weinbergstraße 14 ebenfalls ein absolutes Halteverbot. Im Einmündungsbereich Eisenbahnstraße in die Weinbergstraße neben der Kirche müssen die Müllfahrzeuge wenden können; aus diesem Grund gilt auch in diesem Bereich ein großzügiges Halteverbot. Die betroffenen Anwohner im Bereich Weinbergstraße, Bergweg und Eisenbahnstraße werden gebeten, ihre Mülltonnen zu kennzeichnen und an den Sammelplätzen zur Leerung bereitzustellen. Mit der Maßnahme in der Weinbergstraße wird sogleich am Montag, 5. September, begonnen, im Bereich der Eisenbahnstraße wohl einige Tage später. Die detaillierte Abstimmung zwischen Gemeindeverwaltung, Planungsbüro und der bauausführenden Firma sei gegenwärtig im Gange. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben