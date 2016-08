Von einer verschworenen Gemeinschaft

Aus 20 bis 40 hauchdünnen Schichtungen entwickelt sich nach und nach die künstlerische Arbeit. "Carola Czempik fängt das alles auf, nimmt sich für jede von uns viel Zeit", so eine Kursteilnehmerin. Die zwölf Frauen im Workshop "In der Tiefe der Zeit" der Malerin und Bildhauerin Carola Czempik sind fast durchweg "Czempik-Mehrfachgenießerinnen". Für Iris Gaßner aus Bad Schönborn, künstlerisch tätig "aus Leidenschaft", steht fest: "Nicht nur der Kurs ist unglaublich gut, auch diese Frau ist es und immer hervorragend vorbereitet." Vera Becker aus Siegen ist seit nunmehr 15 Jahren eine "große Verehrerin" der Berliner Künstlerin. Damals hat sie ein Bild von ihr gekauft, das ihr bis heute dank seiner malerischen Kraft und Spiritualität Kraft gebe.

"Kunst muss in die Tiefe gehen"

Vormittags und nachmittags begleiten Kompositionen aus Japan den Arbeitsprozess, der hohe Kreativität und Geduld fordert. Zunächst wird schweigend den "für europäische Ohren mitunter gewöhnungsbedürftigen Klängen" gelauscht, im zweiten Durchlauf je nach Bedürfnis malend. Carola Czempik hat diese spezielle Technik selbst entwickelt und gibt sie seit über zehn Jahren in Kursen weiter. Besonders in Süddeutschland ziehe diese aufwendige Technik inzwischen große Kreise, die eine schnelle Anwendung gebrauchsfertiger Farben ausschließt - "das dauert." Seit sechs Jahren ist der musikalische Ansatz dazugekommen, was zu Czempiks Überraschung auf eine ebenso große Resonanz stößt. Mit "der Tiefe der Zeit" setzen sich die Kursteilnehmerinnen in einem umfassenden künstlerischen Prozess auseinander. Das Ergebnis ist verblüffend: Selbst ein in Kunstbelangen ungeübtes Auge versinkt in der, durch die Mehrfachschichtungen bedingten, optischen Tiefe und im teils filigranen Formen- und Farbenspektrum der reliefartigen Oberflächen.

Der Aspekt Zeit wird in der Beschäftigung mit dem Kulturkreis Japan und der Geschichte des Landes aufgegriffen. "Kunst muss neben gutem Handwerk in die Tiefe gehen", umreißt Czempik ihr Anliegen, "das ist nicht zuletzt Vertrauenssache." Als Künstlerin habe man es auch mit gesellschaftlich relevanten Themen zu tun. Was berührt einen, was regt auf oder empört? Musik fördere diese Prozesse und lenke den Blick auf fremde Kulturen: Nun auf die Schönheit des "Landes der aufgehenden Sonne" und auf buddhistische Traditionen, aber auch auf Naturkatastrophen wie Fukushima.

In einen Dialog mit traditionellen japanischen Klängen wie den Marimba-Kompositionen von Keiko Abe oder der Holzflötenmusik buddhistischer Zen-Meister zu treten, setze ungeahnte kreative Energien frei.

Ein geschichtlicher Rückblick, etwa auf den Atombombenabwurf auf Hiroshima, wird durch den zeitgenössischen japanischen Komponisten Toshio Hosokawa vertieft. Tägliche Einzelgespräche zu künstlerischen Fragen und Hintergrunderläuterungen vervollständigen Czempiks Konzept. Inzwischen habe sich ein Teilnehmerstamm herauskristallisiert, "der regelrecht auf die Musik wartet".

Das Kursmotto hat sich erfüllt. Die künstlerischen Schichtungsprozesse in der Vielzahl der entstandenen Exponate suggerieren tiefe Einblicke.

Die Atmosphäre und der Umgang miteinander zeugen von Offenheit, einem entspannten künstlerischen wie zwischenmenschlichen Miteinander - von Tiefe anderer Art. Nach dem Abendessen sehen die Frauen einen preisgekrönter japanischen Film. "Das ist fast wie ein privates Treffen im Kino", freut sich eine Teilnehmerin.