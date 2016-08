Dachsanierung steht an Gernsbach (stj) - Sie ist ein echtes Kleinod, ein stiller Ort zur Besinnung und beliebtes Wanderziel: die St. Antonius-Kapelle in Obertsrot. Seit vielen Jahren steht sie unter der Patenschaft des Obst- und Gartenbauvereins Obertsrot-Hilpertsau. Dessen Mitglieder Walter Schmitt und Willi Stößer waren gestern wieder zum ehrenamtlichen Einsatz vor Ort. Im BT-Gespräch machen sie darauf aufmerksam, dass das Dach der aus dem Jahr 1851 stammenden Kapelle dringend sanierungsbedürftig ist. Wer genau hinschaut, erkennt schnell, dass die Ziegel größtenteils verbraucht und brüchig sind. "Es ist schon wichtig, das Dach bald zu erneuern", betonen Schmitt und Stößer. Sie befürchten, dass Feuchtigkeit ins Innere der Kapelle dringen könnte, sollte man zu lange mit der Sanierung warten. Das wäre sehr traurig, denn im Inneren ist die Antonius-Kapelle bestens in Schuss. Dafür sorgen die engagierten Mitglieder des OGV, die allerdings auch immer weniger geworden sind in den vergangenen Jahren, beklagen Schmitt und Stößer. Von einst sechs Rentnern, die sich um die Antonius-Kapelle und deren Außenbereich kümmerten, seien nur noch die beiden übriggeblieben. Sie mähen die Wiese ab, schneiden Büsche und Bäume zurück, gießen die Blumen, reinigen die Kapelle. "Die Blumen für die Kapelle werden immer wieder mal gespendet - unter anderem von der örtlichen Blumenwerkstatt", verdeutlichen sie die Verbundenheit vieler Obertsroter mit der Antonius-Kapelle. Das weiß auch Ortsvorsteher Walter Schmeiser, der gleichzeitig Vorsitzender des OGV Obertsrot-Hilpertsau ist. Er ist zurzeit auf der Suche nach einer für die Stadt möglichst kostengünstigen Lösung für die Sanierung des Kapellen-Dachs. Angedacht ist eine Spendenaktion, um den Haushalt nicht zu arg zu strapazieren. Demnächst werde er mit einem Fachmann schauen, was zu machen ist und wie viel es kostet. Danach werde Schmeiser auf die Stadt zugehen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





