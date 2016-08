3,5 Milliarden "Weisenbacher"

Weisenbach - Es riecht nach Holz, und der Schweiß steht auf der Stirn - aber es ist gerade ruhig. "Vesperpause", erklärt Alexander Braun, der Produktionsleiter Pappenmaschine, beim Besuch der Katz-Werke. Der weltgrößte Hersteller von Bierdeckeln kann in diesem Jahr auf 300 Jahre Firmengeschichte zurückblicken. Bierdeckel? Wie werden die eigentlich hergestellt? Ein Besuch beim Weisenbacher Unternehmen eröffnet interessante Einblicke.

Rund 300 Festmeter Holz werden täglich angeliefert, 200 davon verbraucht, der Rest wird auf Vorrat entrindet, für die Nachtschicht und den Wochenendbetrieb. Denn die Pappenherstellung läuft rund um die Uhr und jeden Tag. Zum Entrinden kommen die Zwei-Meter-Stücke per "Steigförderer" in eine Art übergroße "Waschmaschinentrommel". Durch die Drehung wird die Rinde entfernt. "Wir brauchen rindenloses Material, sonst gibt es Schmutzpunkte in der Pappe", erläutert Braun. Das Entrinden geht nicht geräuschlos. Aus Lärmschutzgründen ist deshalb dieser Vorgang auf Montag bis Freitag von 7 bis 15.30 Uhr begrenzt. Rund 20 Minuten bleiben die Stammstücke in der Riesentrommel, die Rinde wird zur Energieerzeugung verwendet.

Der nächste Schritt in Richtung Bierdeckel: die Schleiferei. Dort wird in einer großen Anlage mit einem Schleifstein das Holz zerfasert. Reibung erzeugt Wärme - deshalb ist die Wasserzugabe unverzichtbar. Ergebnis diese Prozesses ist ein etwa 60 bis 65 Grad heißer Holzbrei. Es dampft ganz ordentlich, als Braun einen Kontrolldeckel hebt, der einen kleinen Einblick ins Innere der Anlage ermöglicht - und es riecht leicht nach warmem "Holzteig". Der besteht aus 60 Prozent Frischfasern, von den Stämmen, und 40 Prozent Stanzabfällen aus der eigenen Produktion und aus den USA. Holzschliffpappe wird in 20-Tonnen-Containern dorthin zur Weiterverarbeitung verschickt, die "Reststoffe" kommen auf dem gleichen Weg, per Schiff bis zum Hafen Kehl, dann per Lkw ins Murgtal zurück. Dieses Restmaterial ist fast wie Neufasern, da erst einmal verwendet, weiß Braun.

70 Meter lange Pappenmaschine

Im weiteren Produktionsverlauf wird dem Wasser-Faser-Gemisch das Wasser entzogen, Entwässerungselemente und Presspartien übernehmen diese Aufgabe. Danach geht es in die Trocknung. Insgesamt ist die Pappenmaschine rund 70 Meter lang, "das ist eher klein", erzählt Alexander Braun. "In China gibt es Maschinen, die sind bis 600 Meter lang." In einer Art Slalom durchläuft die noch feuchte Pappbahn in der Trocknung eine Distanz von rund 130 Metern. Nebenan stehen zwei Bottiche zum Auflösen von Stanzabfällen und Ausschuss-Material - dieses wird erneut dem Produktionszyklus zugeführt. Nach der Trocknung hat der Werkstoff noch eine Restfeuchte von rund neun Prozent.

Die Stärke des Materials, "die wird über den Stoffablauf und die Geschwindigkeit der Anlage bestimmt". Der Standard-Bierdeckel hat eine Stärke von rund 1,4 Millimetern. Die Bahnen werden am "Querschneider" nach Kundenwunsch zugeschnitten. Der Großteil, rund 95 Prozent, auf Bögen, der Rest auf Bahnen. Wichtig ist auch die Oberflächenstruktur: "Die Kunden wollen mehr Glätte, das ergibt eine besseres Druckbild."

Im Pappenlager haben rund 500 Paletten Standardpappe Platz. Die "Exoten", rustikaler, dicker oder eher gelblich, lagern ein paar hundert Meter weiter, in der Schlechtau.

"Tack-tack-tack" - wie eine alte Diesellok nimmt eine der beiden Druckmaschinen "Fahrt auf", wenn eine neue Palette ins Material-Magazin geschoben ist. Kleine Saugnäpfe heben die einzelnen Bögen an und befördern sie ins Innere. Wenn sie auf einer Seite bedruckt sind, muss ein Mitarbeiter die Palette im "Stapelwender" umdrehen, damit auch die zweite Seite bearbeitet werden kann. "Bei einer Papiermaschine wird die Bahn dort drin gedreht, bei der Pappe ist das Material zu dick", erläutert Timo Heckmann, der stellvertretende Leiter der Druckerei.

Auch muss nach rund 1000 bis 1200 Bögen das Gummituch in der Druckmaschine gewaschen werden. Ein höherer Aufwand als im Papierdruck - wegen der Beschaffenheit des Werkstoffs. Denn Ablagerungen und Fasern können die Druckqualität beeinträchtigen. Sensoren der Maschine überwachen die Lage der Bögen, in fünf Farbwerken kann die gesamte Farbskala und können Sonderfarben, beispielsweise Gold wie beim Besuch in der Produktion, realisiert werden. Design und Aufdruckideen stammen größtenteils vom Kunden, aber auch bei Katz gibt es kreative Köpfe, die Entwürfe erstellen. Im "Leitstand" steuert, kontrolliert und korrigiert der Drucker sämtliche erforderlichen Parameter.

Nächster Schritt in Richtung Bierdeckel: die Stanzerei. Mit rund 150 Tonnen Druck presst die Stanze die Deckel aus den Bögen, rund 5500 Bögen in der Stunde - nonstop. 88 sind es bei runden, 72 bei eckigen Exemplaren, die pro Bogen ausgestanzt werden. Die werden in Rollen verpackt, 100 Stück pro Rolle, zehn Rollen pro Paket - und zum Kunden geschickt.

Irgendwann steht dann ein frisch gezapftes Bier irgendwo in aller Welt auf einem Deckel aus Murgtäler Produktion. Rund dreieinhalb Milliarden jährlich - eine stolze Zahl "Weisenbacher".