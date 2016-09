Laufen am Limit

Loffenau - "Es war bestimmt mein härtestes Rennen, das ich bisher gelaufen bin." Wenn einer wie er das sagt, läuft es Sportlern, die ihn kennen, eiskalt den Rücken runter. Andreas Siebert ist seit einigen Jahren in der sogenannten Trailrunning-Szene unterwegs und absolviert Ultramarathons. Dabei handelt es sich um Streckenlängen, die deutlich länger als die Marathondistanz von 42,195 Kilometern sind. Jüngster Erfolg des Loffenauers war am ersten Augustwochenende der sogenannte AlpenX100, bei dem über 160 Kilometer von Seefeld in Tirol nach Brixen in Südtirol die Alpen überquert werden mussten - nonstop. BT-Redakteur Stephan Juch sprach mit dem 56-Jährigen über seine Leidenschaft, sein härtestes Rennen und weitere Ziele. BT: Rennend die Alpen zu überqueren und das auch noch nonstop: Das ist für die meisten Menschen unvorstellbar. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, bei einem solchen Rennen mitzumachen? Interview Andreas Siebert: Es war schon immer ein Traum von mir, mit leichtem Gepäck auf sportliche Weise über die Alpen zu kommen. Ich hatte mir diesen Traum ja schon zweimal erfüllt, als ich den Transalpine-Run gelaufen bin. Dabei ging es aber in Tagesetappen von 35 bis 50 Kilometern Länge über die Berge. Das war sozusagen meine Einstiegsdroge ins Alpine Laufen. Beim AlpenX100 wurde zum ersten Mal ein Nonstoprennen über die Alpen angeboten. Da wollte ich auf jeden Fall dabei sein. Training startet beim Zähneputzen BT: Sie sagen, das war Ihr bislang härtestes Rennen. Warum? Schließlich haben sie auch schon das Spine Race absolviert, das als brutalstes Rennen Englands gilt und bei dem eine Strecke von 431 Kilometern mit rund 11000 Höhenmetern in sieben Tagen absolviert werden musste. Siebert: Das Spine Race war hart, weil es lang war. Das Zeitlimit ist dabei aber so abgesteckt, dass man kräftemäßig gut haushalten kann - wenn man fit genug ist. Der AlpenX100 ist meiner Meinung nach deshalb härter, weil das Zeitlimit zwischen den Stationen sehr ambitioniert ist und man zwischendurch kaum mal langsamer machen durfte. Die Ausfallquote spricht für sich. Beim AlpenX100 sind die Erholungsphasen viel geringer als bei einem normalen 100-Meiler. Es bedeutet, am Limit zu laufen - fast ohne Unterbrechung. Zum Vergleich: Als sehr guter Wanderer würde man für die Strecke sieben (sehr gut trainiert) bis 13 (trainiert) Tage - mit je nach Kondition sechs bis zehn Stunden Gehzeit pro Tag - veranschlagen. Mit dem Vorteil aber, dass man alles bei Tage sieht. BT: Wie viele Läufer waren gemeldet und wie viele kamen ins Ziel? Siebert: Es waren 200 Läufer gemeldet, von denen nur 62 ins Ziel gekommen sind. Die Gründe dafür waren vielschichtig: Selbstüberschätzung, zu schnelles Angehen, schlechte Laufeinteilung, Probleme bei der Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme, sehr steile und lange An- und Abstiege, Müdigkeit, Blasen, Verletzungen, muskuläre Überlastung und nicht zuletzt Regen und Kälte in den hohen Lagen auf über 2000 Meter. BT: Was steht für Sie im Vordergrund: das reine Ankommen oder eine bestimmte Platzierung? Siebert: Das Ankommen, ganz klar - und der Genuss natürlich, durch die Landschaft der Alpen zu laufen. Die Platzierung ist absolut unwichtig. Natürlich guckt man am Ende, wo man gelandet ist. Aber ich laufe grundsätzlich mein Tempo - mein Wohlfühl-Tempo. Sonst würde ich es auch gar nicht bis ins Ziel schaffen. BT: Wie lange haben Sie für die 160 Kilometer gebraucht und auf welchem Platz sind Sie letztlich gelandet? Siebert: Es gab ein Zeitlimit von 47 Stunden. Das habe ich um eine halbe Stunde unterboten. Mehr als die 30 Minuten, die ich während des Rennens mal auf einer Wiese geschlafen habe, hätten es nicht sein dürfen. Ich bin auf Platz 58 gelandet. BT: Wie bereiten Sie sich auf solch ein Rennen vor? Siebert: Viel laufen, viel Training. Die Basis hole ich mir im Winter und steigere dann allmählich den Umfang. Wenn die Ausdauer-Grundlage da ist, geht es daran, Kraft in die Beine zu bekommen. Mein morgendliches Training startet mit Kniebeugen und Wadenhebern beim Zähneputzen. Bei langen Strecken schaue ich, dass ich am Ende einer Trainingswoche kilometermäßig dahinkomme. BT: Trainieren Sie alleine oder im Team? Siebert: In der Regel trainiere ich alleine. BT: Sie haben mit dem Spine Race, dem Jurasteig Nonstop-Ultratrail oder dem Transalpine-Run und jetzt dem AlpenX100 die härtesten Rennen erfolgreich absolviert. Was für Ziele haben Sie noch? Weitere Ziele fest im Blick Siebert: Ziele gibt es schon noch. Ich möchte auf jeden Fall noch mal das Spine Race finishen - als Bestätigung für 2015. Zudem möchte ich gerne den Tor des Géants im Aostatal laufen - 330 Kilometer und 24000 Höhenmeter nonstop. Diese beiden Rennen stehen ganz oben auf meiner Wunschliste. BT: Gab es auch schon Rennen, die Sie nicht geschafft haben? Siebert: Ja, in diesem Jahr den Brixen-Marathon, der wetterbedingt abgebrochen wurde. Auch das Spine Race habe ich dieses Jahr leider nicht zu Ende laufen können. Dort hat mich nach 170 Kilometern eine Verletzung gestoppt. www.alpenx100.com www.trailrunning-szene.at