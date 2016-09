Spannende Lesungen und unterhaltende Kleinkunst

Gaggenau (red) - Die Stadtbibliothek Gaggenau wartet im Herbst mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm auf. Der Startschuss fällt am Freitag, 16. September, 19 Uhr, mit einem Eugen-Roth-Abend. Die Schauspielerin Iris Beiser aus Ettlingen stellt in ihrem Programm "Ein Mensch" die lebensklugen Gedichte des Autors und Lyrikers in den Mittelpunkt. (red) - Die Stadtbibliothek Gaggenau wartet im Herbst mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm auf. Der Startschuss fällt am Freitag, 16. September, 19 Uhr, mit einem Eugen-Roth-Abend. Die Schauspielerin Iris Beiser aus Ettlingen stellt in ihrem Programm "Ein Mensch" die lebensklugen Gedichte des Autors und Lyrikers in den Mittelpunkt. Kunterbunte Alltagsgeschichten Durch zahlreiche Auftritte in der Stadtbibliothek sind Cornelia und Thomas Kieck vom "Kieck-Theater" aus Weimar in Gaggenau schon vielen bekannt. Am Freitag, 14. Oktober, präsentieren sie um 19.30 Uhr das Programm "Sehnsucht - poesie & guitar". Beide Künstler verweben auf ihre unverwechselbare Art literarisch Allerfeinstes mit emotionalen Musikstücken. Ein Klein-Kunststück auf hohem Niveau, heißt es in der Ankündigung der Stadtbibliothek. Zu einer Lesung reist der Autor Kurt Oesterle aus Tübingen an die Murg. Am Freitag, 28. Oktober, wird er um 20 Uhr sein neues Buch "Martha und ihre Söhne" vorstellen. Der Roman spielt am Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Protagonistin Martha ist 20, war eine glühende Anhängerin der Herrenvolk-Ideologie und erlebt angstvoll, wie die Besatzer mit dem Spruch "Der Feind bringt euch die Freiheit" in ihr Dorf einrücken. Der Roman vermittelt einen Einblick ins Denken und Fühlen jener Nachkriegsgeneration, die auf den Ruinen eines zerstörten Landes einen Neuanfang versuchen muss. Vor 100 Jahren wurde der Dadaismus gegründet. Die revolutionäre, literarisch-künstlerische Bewegung stellte bürgerliche Kultur- und Wertvorstellungen infrage. Den 100. Geburtstag des Dadaismus begeht die Stadtbibliothek mit einer Dada-Soirée am Freitag, 18. November, um 20 Uhr. Die Künstler und Dada-Poeten Klaus Kastner und Dieter Michelbach versprechen einen Abend mit literarischen, musikalischen, gesanglichen, tänzerischen und überraschenden Darbietungen. Die Gaggenauer Autorin Isolde Schettke ist schließlich am Freitag, 9. Dezember, um 19 Uhr zu Besuch in der Stadtbibliothek und wird aus ihrem Buch "Oma Linas Rosengarten" lesen. Die kunterbunten Geschichten aus dem Alltag werden musikalisch von Werner Rheinschmidt begleitet. Zu guter Letzt findet der beliebte Herbst-Bücherflohmarkt vom 20. September bis zum 22. Oktober im Rondell der Gaggenauer Stadtbibliothek statt, heißt es in der Ankündigung.