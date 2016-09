Feuerwehr übt Einsatz der mobilen Rettungsleine

(vgk) - Mit Kleidern in ein Schwimmbecken zu springen, würde unweigerlich und unmittelbar die Badeaufsicht eines Schwimmbads auf den Plan rufen. Für zwölf aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gernsbach, Abteilung Obertsrot, war das Schwimmen in ihrer Feuerwehrkluft am Mittwochabend Teil einer Übung.

Geübt wurde im Obertsroter Schwimmbad die Arbeit am offenen Gewässer, wie Feuerwehrkamerad und Übungsleiter Oliver Schmidt gegenüber dem BT erklärte. "Die Rettung einer Person in der ersten Phase des Ertrinkens. Ebenso sollen die Kameraden ein Gefühl für den Aufenthalt mit Kleidern im Wasser bekommen, den Auftrieb einer Schwimmweste spüren", erklärte Schmidt.

Übungsbestandteil war ferner der richtige Gebrauch einer über dem Wasser gespannten Rettungsleine, an der sich die in einer Notsituation befindliche Person entlang hangeln kann, wie auch der richtige Einsatz und der Wurf der mobilen Leine. Das Übungsprozedere ist nur für kleinere Gewässer geeignet, sagte Schmidt. Für weitergehende Einsätze, unter anderem in Strömungsbereichen von Flüssen, seien die Einsatzkräfte der DLRG zuständig.