Altstadtkeller rücken beim Denkmaltag in den Fokus

Gernsbach (red) - Die Keller in Gernsbachs Altstadt werden beim diesjährigen Tag des offenen Denkmals vom Arbeitskreis für Stadtgeschichte in den Mittelpunkt gestellt. Im Allgemeinen führen sie laut Mitteilung ein eher unbeachtetes Dasein und lassen ihre historische Bedeutung allenfalls erahnen. Beim Gang durch die Altstadt wird das Bild zwar durch die schmucken Häuserfassaden geprägt, doch von der rund 800-jährigen Stadtgeschichte Gernsbachs spiegeln sich oberirdisch nur die vergangenen 300 Jahre wider - lässt man die beiden mittelalterlichen Kirchen, die Stadtmauer und den Storchenturm sowie das Alte Rathaus einmal außen vor. Uralte Bausubstanz versteckt sich hingegen noch unter der Erde. So stammen viele Keller aus dem Mittelalter. Sie blieben bestehen, als an den darüber liegenden Bauten Veränderungen vorgenommen wurden. Zum Beispiel machten die Keller an einigen Stellen die Neuordnung der Wegeführung infolge der großen Brände von 1787 und 1798 nicht mit und ragen daher heute unter der Erde in den Straßenraum hinein. An manchen Kellern wurden im Laufe der Zeit Umbauten vorgenommen: Zugänge wurden verlegt, Durchbrüche und Fenster geschaffen oder die Zuordnung neu gestaltet. Viele offene Fragen tun sich auf, wie sich bei einer aufmerksamen Begehung durch den Arbeitskreis für Stadtgeschichte herausstellte. Die bislang noch nicht systematisch erforschten Altstadtkeller sind ein spannendes Thema und bergen noch viele Geheimnisse. Am Tag des offenen Denkmals wird der Geschichtsarbeitskreis einige Keller beispielhaft vorstellen: die beiden Wolkensteinischen Keller in der Turmgasse, den Keller im Haus von Architekt Bernd Säubert (unterhalb des Kornhauses), den Keller des ehemaligen Gasthauses "Zum Goldenen Bock" (am Marktplatz) und den Keller des Alten Rathauses. Führungen durch den Arbeitskreis für Stadtgeschichte finden um 14, 15 und 16 Uhr statt, Treffpunkt ist jeweils am Alten Rathaus. Auch der Storchenturm und das Kirchl in Obertsrot öffnen am Sonntag, 11. September, wieder ihre Pforten. Bis zum 9. Oktober heißen die Türmer des Arbeitskreises für Stadtgeschichte Besucher an allen Sonntagen von 15 bis 17 Uhr im Storchenturm willkommen.