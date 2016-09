"Das schönste und imposanteste Gebäude"

Loffenau - Einige Bauarbeiter beginnen bereits mit dem Abbau des Gerüsts, während ein Handwerker noch mal Hammer und Meißel anlegt, um letzte Korrekturen an der Außenfassade vorzunehmen. Bis auf einige kleinere Arbeiten ist es jedoch vollbracht - das Fachwerkhaus Obere Dorfstraße 1 in Loffenau erstrahlt nach dreimonatiger Sanierungsphase in neuem Glanz.

"Seit einigen Jahren stand die Sanierung bereits auf der Agenda", sagte Loffenaus Bürgermeister Erich Steigerwald gestern bei einem Vor-Ort-Termin. "Für mich persönlich ist es nach den abgeschlossenen Arbeiten das schönste und imposanteste Gebäude unserer Gemeinde", führte Steigerwald weiter aus.

Damit das denkmalgeschützte Fachwerkhaus wieder zum Hingucker werden konnte, war jedoch einiges an Arbeit notwendig. Seit Anfang Juni wurde die Obere Dorfstraße 1 auf Vordermann gebracht. Die gesamte Außenfassade des 1825 erbauten Gebäudes wurde überarbeitet und neu gestrichen. Besonders die Nordseite sowie Teile der Westfassade hatten eine Sanierung bitter notwendig. Die nicht mehr standsicheren und morschen Außenwände waren ein Sicherheitsrisiko. Sie wurden komplett ausgetauscht und mit konstruktivem Fachwerk neu erstellt.

"Man kann einen Unterschied zwischen altem und neuem Fachwerk erkennen", erklärte der zuständige Architekt Bertram Herb. "Während die neuen Holzbalken auf der Nordseite kleiner und akkurater zugeschnitten sind, sind die originalen Balken auf der Straßenseite wesentlich breiter", erklärte Herb. Der Architekt zeigte sich erfreut, dass das originale Fachwerk in Teilen erhalten werden konnte. Vor der Sanierung seien "die Blumenkästen das Schönste an dem Gebäude gewesen", nun wurde dem fast 200 Jahre alten Fachwerk "neues Leben eingehaucht", so Herb.

Neben dem Austausch der Außenwände war die Dachsanierung ein wesentlicher Bestandteil der Arbeiten. Zunächst wurden die vorhandenen Dachdeckungen sowohl auf dem Hauptdach als auch auf den Wetterdächern abgetragen. Danach wurden das Hauptdach sowie die Eingangsüberdachung mit naturroten Falzziegeln, die Wetterdächer mit naturroten Biberschwanzziegeln eingedeckt. Zudem wurden die alten Regenrinnen und Fallrohre ausgetauscht und durch Kupferblech ersetzt. Seit gestern wird das Gerüst nun abgebaut, danach stehen noch die Arbeiten am Sockel an, die den Abschluss der Sanierungsmaßnahmen bilden. Ein Steinmetz gestaltet die Fugen neu, danach erhält der Sockel einen Anstrich in einem Sandsteinton - passend zum gesamten Gebäude. Laut Architekt Herb werden die finalen Arbeiten Mitte September abgeschlossen sein.

"Die Obere Dorfstraße 1 ist ein würdiger Schlusspunkt. Jetzt sind alle Objekte in Gemeindehand in einem Top-Zustand", sagte Bürgermeister Steigerwald stolz und verwies auf die lange Tradition von Fachwerkhäusern in Loffenau.

Haus dient als Flüchtlingsunterkunft

Insgesamt beliefen sich die Baukosten des ersten Projekts der Ortskernsanierung II auf 413000 Euro. 51 Prozent der Kosten werden vom Land bezuschusst. Die Gemeinde muss somit 203000 Euro für die Sanierung beisteuern. In dem Gebäude befinden sich vier Wohnungen sowie eine Postfiliale. Drei der Wohnungen konnten während der gesamten Sanierungsdauer weiter bewohnt werden. Momentan dient die "alte Kinderschule" als Flüchtlingsunterkunft - mittelfristig sollen soziale Wohnungen daraus werden. "Die Räumlichkeiten sind modern und zeitgerecht ausgestattet", sagte Steigerwald. Schließlich sei das alte Fachwerkhaus auch innen saniert worden, so der Schultes weiter. Zudem würde es die Gemeinde begrüßen, wenn die Postfiliale auch über das Jahresende hinaus in der Oberen Dorfstraße bleiben würde.