Die Exoten auf heimischer Flur Von Elke Rohwer Gaggenau - Der landwirtschaftliche Betrieb von Thomas und Susanne Merkel in Bad Rotenfels nimmt eine besondere Stellung ein im Murgtal. "Viele Landwirte konzentrieren sich auf die Zucht von ein bis zwei Tierarten", sagt Landwirt Thomas Merkel. Derzeit hält er aber rund 30 Rinder und Kühe mit 14 Kälbern, 15 Schweine, 20 Puten, 250 Legehennen und rund 30 Gänse. Dies ist sicherlich ein Grund, warum auch der Merkelhof für die Aktion "Umweltchampion 2016" der Stadt Gaggenau angefragt wurde. Hintergrund der Veranstaltungsreihe ist es, Kinder bis 14 Jahre für die Umwelt und den Schutz der Natur zu sensibilisieren. Darüber hinaus nimmt der Betrieb am Projekt "Muh, die Kuh" des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord teil. Kindergartenkinder sollen dabei spielerisch lernen, wie das Leben auf dem Bauernhof funktioniert und wie die heimischen Produkte vermarktet werden. Auch ein Angebot des Gaggenauer Ferienspaßprogramms findet im September auf dem Hof statt. "Die Arbeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb ist sehr abwechslungsreich", sagt Susanne Merkel. "Neben der Versorgung der Tiere muss man auch ein gewisses Grundwissen im Bereich Tiermedizin haben und technisches Verständnis besitzen. Auf der anderen Seite ist unser Leben geprägt vom liebevollen und respektvollen Umgang mit den Tieren", erzählt die Bäuerin, während sich auf ihren Ruf hin Hunderte von Hühnern eilig nähern. "Wie weich die Schnuffel ist" "Kinder, die zu uns auf den Hof kommen, sind begeistert, wenn unsere Rinder ähnlich Hunden angetrabt kommen, sobald wir sie rufen. Für sie ist es das Größte, wenn sie ein Rind streicheln dürfen und feststellen, wie weich die Schnuffel ist." Susanne Merkel kümmert sich unter anderem verstärkt um Kälber, die von der Mutterkuh verstoßen wurden und daher mit der Flasche aufgezogen werden. Tatkräftig unterstützt wird sie dabei von ihrer Mutter sowie ihren beiden Töchtern Lotte und Ida, die von klein auf am bäuerlichen Leben teilhaben. Thomas und Susanne Merkel stammen beide aus landwirtschaftlichen Betrieben. Thomas übernahm den Betrieb des Opas Josef Merkel, der in der Markgraf-Wilhelm-Straße angesiedelt war. Seine Frau Susanne, die aus Gernsbach stammt, ist bereits in vierter Generation in der Landwirtschaft tätig. Da der ursprüngliche Betrieb im Ortskern von Bad Rotenfels keine Erweiterungsmöglichkeiten hatte, erwarb das Paar 2007 den Aussiedlerhof in der Hubstraße, in unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum Dachgrub. Früher befand sich auf dem Areal die Baumschule Götzmann. "Wir sind stetig am Vergrößern und Erweitern, denn die Nachfrage an Rind-, Schweine-, Hühner-, Puten- und Gänsefleisch, Kartoffeln, Kürbissen, Eier, Nudeln und Dosenwurst steigt. Unsere Devise lautet: Wir verkaufen nur eigene Produkte. Der Ertrag reicht aber nicht aus, um ausschließlich davon leben zu können", erklärt Thomas Merkel, der hauptberuflich beim städtischen Bauhof Gaggenau tätig ist. Zu den neuesten Entwicklungen auf dem Merkelhof gehört seit 2015 der fahrbare Hühnerstall. "Durch diese Art der Haltung haben die Tiere immer frisches grünes Gras, gleichzeitig sind sie weniger krankheitsanfällig. Außerdem wirkt sich diese Haltung natürlich auch auf die Qualität der Eier aus." Die Rinder stehen im Frühling und Sommer auf der Weide. In dieser Zeit werden die Stallungen genutzt für die Ferkelzucht. Insgesamt werden rund 350 Flurstücke auf mehr als 100 Schlägen bewirtschaftet. "Wir haben Grünland für die Weidehaltung und Futtergewinnung. Im Ackerbau nutzen wir die Flächen für Kartoffeln sowie die Getreidesorten Weizen, Gerste, Hafer, Roggen und Dinkel. Fragt man Bauer Merkel nach seinen Zukunftsplänen, muss er nicht lange überlegen. "Wir möchten den Betrieb gerne noch erweitern, denn die Nachfrage ist da. Denkbar ist auch die Errichtung eines Hofladens." Dass der Bauernhof der Familie Merkel eine besondere Stellung einnimmt im Murgtal, bestätigt Stefan Schrempp, Geschäftsführer der Bezirksgeschäftsstelle Achern des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands, auf Anfrage. Der Hof der Familie Merkel hat im Murgtal durch sein breit angelegtes Konzept, die Vermarktung der Produkte und die Öffnung des Betriebs für Schulen und Kindergärten ein absolutes Alleinstellungsmerkmal."





