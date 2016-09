Durchs Hochmoor in die Wipfel

Los ging die etwa zwölf Kilometer lange Tour beim Infozentrum Kaltenbronn. Auf Waldwegen und Holzbohlen führte sie durch das naturbelassene Hochmoorgebiet. Der abenteuerliche Trollpfad begeisterte die Kinder ebenso wie die urwüchsige Moorlandschaft um den Wildsee. Am Ziel in Bad Wildbad wartete ein weiterer Höhepunkt auf die Kinder: der neue Baumwipfelpfad. In bis zu 20 Metern Höhe schlängelt sich der 1250 Meter lange barrierefreie Pfad quer durch den Wald bis zum 40 Meter hohen Aussichtsturm. Dabei ging es auf kleinen Umwegen auch über wackelige Seilbrücken und andere Hindernisse. In luftiger Höhe konnten Vögel und Eichhörnchen beobachtet werden. Das Panorama über den Baumwipfeln hinterließ bei den Kindern einen nachhaltigen Eindruck. Ein Nervenkitzel war dann die rasante Abfahrt mit der Stahlröhrenrutsche. Bei der Ankunft in Gaggenau war man sich einig: Ein perfekter Ferientag und ein prima Ausflugstipp für Familien, auch an heißen Tagen.