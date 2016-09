In einem Jahr soll Unterkunft für Migranten fertiggestellt sein Gaggenau (tom) - Rund 3,8 Millionen Euro investiert die städtische Wohnbaugesellschaft in den Bau eines mehrstöckigen Wohnhauses an der Alban-Stolz-Straße. Es dient in erster Linie der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Am Donnerstagnachmittag war offizieller Baubeginn. Errichtet wird das Gebäude mit rund 1800 Quadratmetern Wohnraum von Konzok Bauen und Planen. Oberbürgermeister Christof Florus ging auf den einstimmigen Beschluss des Gemeinderats ein, aufgrund dessen auch an dieser Stelle gebaut werde. "Wertiger Geschosswohnungsbau" werde geschaffen, betonte der OB mit Blick auch auf Nicht-Migranten, die hier eine günstige Wohnung finden könnten. 3,8 Millionen Euro seien "nicht wenig, aber langfristig gut angelegt". Die Stadt gewährt ihrer Tochtergesellschaft einen Kredit und hofft auf einen Zuschuss aus Landesmitteln. Denn Wohnraum werde dringend gebraucht, Gaggenau agiere dementsprechend. Mit dem Unternehmen Konzok habe die Stadt "einen Partner, der gut, wertig und bezahlbar baut", schließlich habe Konzok Erfahrung mit Wohnraum für Flüchtlinge. Der OB hob die zentrale Lage der Unterkunft hervor: Kindereinrichtungen oder Schulen sowie Einkaufsmöglichkeiten seien gut zu erreichen. Flüchtlinge seien "eine große Chance für Gaggenau", versicherte der OB. Geschäftsführer Ulrich Konzok erläuterte das Vorhaben näher: "Ein normales Mehrfamilienhaus mit einem enorm variablen Grundriss" werde sein Unternehmen schlüsselfertig bauen: "In wertiger Architektur, keine Billiglösung, ein schönes Gebäude", sagte er mit Blick auf die Anwohner. Als Generalunternehmer übernehme Konzok das Kostenrisiko. Die Planung hat Barbara Konzok erarbeitet. "Flexibilität bei den Grundrissen" nannte sie als wichtiges Kriterium, so könne man beispielsweise aus einem offenen Wohn-Essbereich ein zweites Zimmer machen. Das viergeschossige Haus wird 26 Wohnungen, überwiegend Zweizimmerwohnungen-, aber auch Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen aufweisen. Drei Geschosse plus ein zurückgesetztes Dachgeschoss sind geplant. Die Fertigstellung ist für Herbst 2017 avisiert. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





