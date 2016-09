Auch der Elefantengott mag Süßes Von Margrit Haller-Reif Gaggenau - Die zierliche Priya (9) hält still, während sie von ihrer Mutter in einen farbenprächtigen Sari gewickelt wird. Das dazugehörige lange Tuch misst bei einem traditionellen Sari für erwachsene Frauen gar fünf bis sechs Meter. Da dürfte das Ankleiden eine noch kompliziertere Angelegenheit sein. Auch die Kultur, das Essen und die Sprache sind ganz anders in jenem Land, das 19 Jungen und Mädchen zwischen acht und 14 Jahren in einer knappen Woche "kennenlernten". Sie tauchten in eine fremde Welt ein auf der jährlichen "Reise" im Rahmen der Sommerakademie für Kinder, die diesmal nach Indien führte. Dass Indien in Hindi Bharatiya Ganarajya heißt, brauchten die jungen Reiseteilnehmer nicht im Langzeitgedächtnis zu speichern. Mit der unter Hindus allgegenwärtigen Grußformel "Namasté" indes wurden alle Gäste des indischen Festes zum Abschluss der Reise souverän willkommen geheißen. Auch staunten Eltern und Geschwister nicht schlecht angesichts der kreativen Reiseandenken. Susanne Wadle, freischaffende Künstlerin aus Landau, hatte als Reiseleiterin mit Unterstützung von Ferienspaß-Praktikantin Anne einmal mehr umfängliche Motivationsarbeit geleistet. Mit sichtlichem Stolz führten Jonathan und Oskar die Gäste durch das von vielen Händen selbst geschaffene, kleine indische Reich. So gab es neben Schmuck aus exotischen Früchten zahlreiche Altäre in Miniaturausgabe zu bewundern, geschmückt mit bunten Altarbeigaben wie Schmuck oder Blumen und Süßigkeiten aus Knetmasse. Lennard (13) erklärte die Kultur und Bedeutung der Altäre kurz und bündig: "Die Inder haben viele, viele, viele Gottheiten." Einer der Hauptgötter Indiens, der Elefantengott Ganesha, hatte es den Kindern offenbar besonders angetan. Ganesha wird nachgesagt, alle Hindernisse aus dem Weg räumen zu können. Laut Lennard "mag er Süßes" - wie die Kinder. Der Elefantengott war auch auf manchen der großformatigen Bilder mit indischen Motiven verewigt. Oder fand sich neben Buddhas, Drachen, Skorpionen und anderen symbolträchtigen Tieren in allerlei Variationen in der Tonwerkstatt. Auf der Schlosswiese wehten an einer langen Wäscheleine hauchdünne Papierbahnen im Wind, die per Stempeldruck mit filigranen Mustern versehen worden waren. Eigenhändig gefärbter Stoff für Saris und einige Batik-T-Shirts befanden sich noch im Trocknungsprozess. Auch Yoga-Übungen wie "der Berg", "der Held" oder "der Baum" demonstrierten ein hohes Maß an Bereitschaft, sich voll und ganz auf die Indien-Reise einzulassen. Bilder vom Ganges, mit über 2600 Kilometern Länge der zweitgrößte Fluss von Indien und Bangladesch, konnte man in einigen der zahlreichen Bildbände und Bücher finden, die als Anschauungsmaterial und Vorlagen dienten. Zwecks Abkühlung hatte sich die Reisetruppe ihren eigenen, kleinen Ganges in den Schlosspark geholt - in Form einer Wasserrutsche. "An fünf Tagen haben sie sich über mehrere Stunden intensiv mit einer fremden Kultur beschäftigt, gemalt, geklebt und gebastelt", zollte Reiseleiterin Susanne ihrer Truppe ein dickes Lob. "Es war wunderbar und überwältigend, mit so kreativen und fleißigen Kindern zu arbeiten." Akademiedirektorin Ingrid Merkel gab das Lob umgehend an die Reiseleiterin weiter, die ihre Mitreisenden ganz offensichtlich "unglaublich begeistert" habe und deren Selbstständigkeit stark gefördert. Beides machte sich sowohl beim Losverkauf bemerkbar als auch am stark frequentierten Tattoo-Stand. Schmuck, Bilder und Tonfiguren standen ebenso zum Verkauf, bezahlt wurde in Rupien (auf Euro-Basis). Der Erlös kommt einem wohltätigen Zweck zugute, wohingegen die elterlichen Spenden fürs Buffet einer rein kulinarischen Wohltat entsprachen. Ob indischer Fruchtspieß, grüne Kokospfannkuchen, Gajar Ka Halwar (Karotten-Rosinen-Dessert), Curry-Reissalat oder Himbeer-Bananen-Lassi, selbst die exotischste Speise schmeckte köstlich. "Dhanyavaad (danke)" für ein schönes indisches Fest. "Fir milenge (Auf Wiedersehen)" bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt "Die Reise geht weiter ..."! Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





