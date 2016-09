Mountainbiker auf staubiger Strecke Forbach (rag) - Sommerliche Hitze und eine staubige Strecke verlangten von den Mountainbike-Fahrern, die sich am Samstag am Langenbrander "Hill Climb Bergzeitfahren" beteiligten, einiges ab. Vom Veranstalter, dem Rad- und Motorsportverein "Heller Stern" Langenbrand, war das Rennen bestens organisiert, und so konnte Vorsitzender Thomas Glauner die 54 Fahrer im Minutentakt von der Startrampe bei der Langenbrander Festhalle auf die Strecke schicken. (rag) - Sommerliche Hitze und eine staubige Strecke verlangten von den Mountainbike-Fahrern, die sich am Samstag am Langenbrander "Hill Climb Bergzeitfahren" beteiligten, einiges ab. Vom Veranstalter, dem Rad- und Motorsportverein "Heller Stern" Langenbrand, war das Rennen bestens organisiert, und so konnte Vorsitzender Thomas Glauner die 54 Fahrer im Minutentakt von der Startrampe bei der Langenbrander Festhalle auf die Strecke schicken. Lizenz-Fahrer hatten eine Streckenlänge von fünf Kilometern vor sich und mussten 500 Höhenmeter bewältigen, die Fun- und Hobby-Fahrer erwarteten 2,5 Kilometer und 250 Höhenmeter. Diese hatten die Möglichkeit, sich noch während des Rennens für die längere Strecke zu entscheiden. Ziel für die Fahrer der kurzen Distanz war der "Hohle Stein", und die Fünf-Kilometer-Strecke endete beim Hutweg. Zeitnahme war jeweils am Ende der Strecken. Nachdem alle Fahrer wieder zur Festhalle zurückgekehrt waren, konnte Thomas Glauner die Siegerehrung vornehmen. In der Lizenzklasse stand Jago Fechtmann vom Radsport 360 Racing Team mit einer Zeit von 20:34 Minuten ganz oben auf dem Siegertreppchen, Michael Wanski vom TV 63 Oberlengenhardt mit 20:58 Minuten kam auf Platz zwei und Benjamin Merkel erreichte mit 21:58 Minuten Rang drei. Sieger in der Klasse U17 männlich wurde mit 28:49 Minuten Adrian Stapper vom RSV Edelweiß Kartung, ihm folgte aus demselben Verein Simon Obrecht mit 29:57 Minuten. Lara Benk, U17 weiblich (auch vom RSV Edelweiß Kartung) fuhr die Strecke in 37:57 Minuten. Bei der Klasse U19 männlich bewältigte Jochen Gruber vom RSG Mannheim die fünf Kilometer in 23:11 Minuten und Kerstin-Elisabeth Kroth vom 1. FC Orient Mainz brauchte kurze 35:13 Minuten. In der Hobby- oder Fun-Klasse fuhr Markus Ziegler von Kona-Bikefactory die kurze Strecke in 10:36 Minuten und die fünf Kilometer in 21:49 Minuten. Damit erreichte er Rang eins. Zweiter wurde Yanis Klumpp mit 11:13 Minuten (kurze Strecke), und Jonas Schill fuhr sich mit 11:26 Minuten auf den dritten Platz. Die Liste der Senioren wurde von Marco Wörner von den Laufbach Biker mit 11:22 Minuten angeführt, ihm folgte Armin Gernsbeck vom TV Forbach mit 11:27 Minuten und mit 11:54 Minuten wurde Ralf Hafermann von der RSG Ried Rastatt Dritter. Beim Nachwuchs hatte Daniel Schnepf vom Bikesport Sasbachwalden mit 11:40 Minuten die Nase vorn, und mit 13:33 Minuten fuhr Simon Gerstner vom RMSV Langenbrand auf Platz zwei, Manuel Schäfer, ebenfalls RMSV Langenbrand, wurde mit 14:49 Minuten Dritter. Silvia Schnurr-Klum vom Raceextract Racing Team war mit 13:55 die schnellste Dame, ihr folgte Regina Noll vom Tria-Team Bad Peterstal mit 17:41 Minuten, und Nicole Forker vom RMSV Langenbrand fuhr mit 19:44 Minuten auf den dritten Platz. Eine besondere Auszeichnung wurde Simon Gerstner zuteil. Er bekam zum ersten Mal den von Ortsvorsteher Roland Gerstner gestifteten Wanderpokal für den schnellsten MTB-Fahrer, der in der Gemeinde Forbach seinen Wohnsitz hat. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben