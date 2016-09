Pfarrer Willi Ratz seit 30 Jahren ein Teil von Loffenau

Loffenau - Das Schild weist das Haus als evangelisches Pfarramt aus, der Name auf der Klingel als Wohnhaus der Familie des Pfarrers Willi Ratz in Loffenau. Etwas abseits der Dorfstraße gelegen, doch für die, die ihn suchen, leicht zu finden. Und besonders wichtig: in der Nähe seines Arbeitsplatzes seit 30 Jahren, der evangelischen Kirche.

Ratz wurde 1952 im baden-württembergischen Keltern (Enzkreis) als Sohn des Landwirts und Schmuckfassers Hermann und seiner Frau Hedwig geboren. Über seine Kindheit und Jugend im vorwiegend ländlich geprägten Keltern-Ellmendingen erzählt Willi Ratz wenig. Bei zwölf Geschwistern musste er gewiss zeitig lernen, sich durchzusetzen. Dennoch bleibt ein Lächeln auf Ratz' Gesicht, wenn er danach gefragt wird. Vielleicht war es diese Vielfalt der familiären Eindrücke, die seinen Wunsch, sich um andere zu kümmern, entstehen ließ, und die Weitsicht seiner Eltern, ihm diesen auch zu ermöglichen - was nicht ganz selbstverständlich war in den 70er Jahren.

Er legte in Pforzheim sein Abitur ab, und er wäre vermutlich Pädagoge, Lehrer für Chemie und Musik, geworden, hätte es diese Fächerkombination damals gegeben. Die unumgänglichen Monate beim Bund, die er durch Grundausbildung und Zivildienst verbrachte, gewährten ihm Entscheidungs-Aufschub. Das klare Ziel, Theologie zu studieren, reifte in dem jungen Mann. Kein leichter Weg, und vor allem kein kurzer. Nach Jahren des Studiums in Tübingen und seinem Examen 1981 schlossen sich bis 1984 sein Vikariat in Erzgrube (Seewald) und schließlich in Wilhelmsdorf im Kreis Ravensburg die Tätigkeit des Pfarrvikars an.

Als Ratz im September 1986 die Pfarrstelle in Loffenau angeboten bekam, verdienten manche seiner Altersgenossen schon ungleich mehr. Doch im Rückblick sei diese Entscheidung für ihn die Richtige gewesen. Eine tolle Aufgabe, wie Ratz findet. "So habe ich unheimlich viel mit unterschiedlichsten Menschen zu tun. Für mich beglückend, weil sich das Alter meiner ,Schäfchen' vom Kleinkind bis hinauf ins hohe Alter erstreckt, und die Aufgaben darauf reagieren müssen."

Willi Ratz hat ein "Zuhör-Gesicht": sein Lächeln, sein Blick, der nicht ausweicht, und die freundliche Geduld seines Mundes. Das schätzen die Loffenauer. Zumindest die, die seine Dienste gerne und regelmäßig in Anspruch nehmen. Ein gefragter Mann ist Ratz, wenn seine Fähigkeiten des Bibelerklärers, des Trösters, des Unterrichters, des Hochzeitsvorbereiters und des Trauenden, des Täufers, des immer im Fokus stehenden Nachbarn und auch des Visionärs gefragt sind. "Unsere Welt hat sich verändert, auch hier im beschaulichen Murgtal, wo die Welt noch gut in Ordnung scheint."

Alles in Butter oder gab's auch Enttäuschungen in 30 Jahren prallem Pfarrerleben? Willi Ratz muss ziemlich lange überlegen, bevor er mit einem Handabwinken gesteht: "Auch das, doch die schönen Momente überwiegen bei weitem." Zu den schönsten Momenten zählt für Ratz das Zusammensein mit seiner Familie. Da ist vor allem seine Ehefrau Elisabeth. Gefolgt von den inzwischen erwachsenen Kindern Melanie, Philipp und Valentin. Und nicht zu vergessen seine vier Enkelkinder. Wenn sie sich alle in Loffenau zusammenfinden, klappen manche Anwohner ihre Fenster, denn dann wird richtig gute Musik gemacht. "Unser Repertoire ist dabei sehr breit." Ratz lächelt, und seine Hände beschreiben einen breiten Halbkreis, bevor er wieder ernst wird: "Viele Eltern, selbst verunsichert, trauen sich nicht, ihren Kindern zu sagen, was richtig ist und was falsch. Unsere Kirche nimmt diese Aufgabe ernst."

Der Mann mit der drahtigen Figur erhebt sich, um seinen schwarzen Talar über sein weißes Hemd zu ziehen: "Die Pflicht ruft, und nur zusammen schaffen wir es, Geliebtes zu bewahren." Was Pfarrer Ratz meint, ist seine Arbeit für die beiden Loffenauer Kindergärten unter evangelischer Trägerschaft. "Für das Wohl der etwa 70 Kinder, vom Säuglingsalter bis hinauf zur Hausaufgabenbetreuung, zu sorgen, nicht zu vergessen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist das, was einen wichtigen Großteil meiner Aufgaben ausmacht."