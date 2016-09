Erfolgsmodell geht in die zweite Runde Von Thomas Senger Gaggenau - Zum Musizieren ist man weder zu jung und schon gar nie zu alt. Deshalb wird es an der Musikschule Gaggenau im Herbst eine neue zweite Bläserklasse für Erwachsene geben. Zusammen mit der Stadtkapelle Gaggenau wird das Erfolgsmodell nach der gelungenen Premiere fortgesetzt. Zwei Dutzend Mitglieder zwischen 45 und 66 Jahren zählt die jetzige Bläserklasse; nach anderthalb Jahren endet das Projekt Ende September. Doch für das Ensemble "Sax und Co." wird mit dem Abschlusskonzert am 23. Oktober, 16 Uhr, im Saal von St. Josef das Musikerleben nicht zu Ende gehen. Darauf setzt man auch in der Stadtkapelle Gaggenau, die mit der Musikschule Ausrichter der Bläserklasse ist. In der Mehrzahl Frauen spielen bei "Sax und Co." mit, die Mitglieder kommen nicht nur aus dem Murgtal, sondern auch aus Baden-Baden, Bühlertal, Sandweier oder Muggensturm. "Ein überdurchschnittliches Leistungsstreben" macht der musikalische Leiter Gerold Stefan unter den erwachsenen Musikschülern aus. Nach 18 Monaten sei man schon sehr weit: "Leichte bis mittelschwere Stücke können wir spielen." "Die Mitglieder fühlen sich als Gruppierung der Stadtkapelle", freut sich deren Vorsitzender Helmut Hirth. Dies sei ein gutes Signal. Schließlich stand die einst renommierte und große Stadtkapelle Gaggenau vor anderthalb, zwei Jahren nach einer Personalkrise vor dem Aus. Die Kooperation mit der Musikschule soll einer von mehreren Wegen aus der Krise sein und zu einem musikalischen Neuaufbau beitragen. Die Bläserklasse habe im Raum Rastatt/Baden-Baden durchaus Pilotfunktion, konstatiert Oliver Grothe, der Leiter der Musikschule. Es sei gelungen, "Erwachsene fürs Musizieren zu begeistern." "Ohne Voraussetzungen" kann man in der neuen Bläserklasse mitmachen. Neugier aufs Musizieren - mehr werde nicht gebraucht. "Nach oben offen" ist die Altersbeschränkung. Einmal Einzelunterricht, einmal Gesamtprobe pro Woche beinhaltet das Programm. Schnupperstunden erleichtern die Wahl des Instruments, das dann bei den Fachlehrern der Musikschule gelernt wird. Der Schwerpunkt liegt auf Blech- und Holzblasinstrumenten, aber auch Schlagzeug und Percussion kann gelernt werden. Absolute Anfänger sind ebenso willkommen wie Seiteneinsteiger, die ein neues Instrument lernen wollen. Die Stadtkapelle hat einen kleinen Fundus an Leihinstrumenten. Wer an der Bläserklasse teilnimmt, wird Mitglied der Stadtkapelle Gaggenau und hat einen Jahresbeitrag von 20 Euro zu entrichten. Im Gegenzug profitiert der Schüler von einer ermäßigten Unterrichtsgebühr; diese liegt dann zwischen 60 und 70 Euro pro Monat für Unterricht und Ensembleprobe zusammen. Kontakt: Schule für Musik und darstellende Kunst Gaggenau, (07225) 4707, E-Mail an info@musikschule-gaggenau.de oder bei Helmut Hirth unter (07225) 3560. Der genaue Termin des ersten Treffens wird noch bekanntgegeben. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben