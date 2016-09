Regionaler Bezug wird groß geschrieben Von Christian Rapp Gaggenau - Während einige Studenten im Seminarraum "Stuttgart" für ihren Studiengang Kfz-Bachelor Plus büffeln, sind eine Etage tiefer angehende Führungskräfte in "Konstanz" mit den Aufgaben der "Business Administration" beschäftigt. Nach dem Umzug von Gernsbach nach Gaggenau nimmt die Steinbeis Business Academy allmählich ihre Arbeit auf - Mitte September steht dann die offizielle Eröffnungsfeier der neuen Räumlichkeiten an. "Wir sind froh, dass der Umzug reibungslos vonstattenging", sagte Professor Peter Dohm, Direktor der Steinbeis Business Academy, gestern bei einem Vor-Ort-Termin. Der neue Standort befindet sich im Ottenauer Industriegebiet in der Max-Roth-Straße 16. Davor war die Bildungseinrichtung im Gernsbacher Sparkassengebäude in der Eisenlohrstraße beheimatet. Seit Juli finden die ersten Seminare der verschiedenen Fachrichtungen in dem neuen Gebäude statt. Ab Mitte September und Anfang Oktober wird reges Treiben herrschen, wenn das neue Studienjahr beginnt. Dann werden bis zu 40 Studierende in den vier Seminarräumen Platz finden. Wichtig war Dohm, dass die Seminarräume unterschiedlich groß sind - so können etwa die Räume "Stuttgart" und "Berlin" zusammengelegt werden und bis zu 200 Menschen Platz bieten. Außerdem werden die Räume auch an externe Firmen und Unternehmen für Fortbildungen vermietet - dies war am alten Standort in Gernsbach nicht möglich. Die Resonanz sei laut Dohm bereits nach wenigen Wochen gut. "Gerade regionale Unternehmen, wie etwa Daimler Benz, haben die Möglichkeit bereits genutzt", so Dohm. Im Erdgeschoss befindet sich das Kulturcafé, das nicht nur für die Studierenden, sondern auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird, wie Gabi Dohm, Betreiberin des Cafés und für das Hausmanagement zuständig, erläuterte. "Leichte Küche" hilft beim Lernen "Es wird selber gekocht. Angeboten wird eine leichte Küche. Schließlich lässt sich mit einem vollen Magen schlecht lernen", sagte Gabi Dohm. Geöffnet ist das Café von montags bis freitags von 12 bis 23 Uhr, samstags von 17 bis 23 Uhr. Sonntags ist Ruhetag. Außerdem finden Vorträge und kleine Konzerte statt. Einen regionalen Bezug weisen auch die am Gaggenauer Standort angebotenen Studiengänge auf. "Wenn die Bildung wegzieht, zieht auch die Jugend ab. Daher wollen wir mit unserem Angebot einen Anreiz bieten, zum Studieren nicht unbedingt in die Großstädte zu müssen", meinte Dohm. So werde etwa das Bachelor-Plus-Programm für das Kfz-Gewerbe "sehr gut angenommen", erklärte dessen Leiterin Laura Fritsch. Viele Auszubildende aus regionalen Autobetrieben hätten sich für den Studiengang entschieden, da man in fünf Jahren vier Abschlüsse erhalte, so Fritsch. Zunächst wird der Kfz-Mechatroniker und Servicetechniker absolviert, danach folgt in Zusammenarbeit mit der Handelskammer Karlsruhe der Kfz-Meister. Am Ende des Studiengangs steht der Bachelor of Arts. Am Samstag, 17. September, lädt die Steinbeis Academy zum Tag der offenen Tür. Von 10 bis 18 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich über die Bildungseinrichtung zu informieren sowie das Haus unter die Lupe zu nehmen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben