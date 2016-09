Multikulti auf dem Stausee Forbach (kv) - Wenn die Touristen derzeit mit Tretboot oder Elektroboot ihre Kreise auf der Schwarzenbach-Talsperre ziehen, bewegen sie sich mitten in einem Forschungslabor. Dabei kommen nicht nur die Touristen aus vielen Ländern. Auch die Forscher, die regelmäßig auf dem See mit ihrem Hightech bestückten Aluboot unterwegs sind, stammen nicht aus der näheren Umgebung. (kv) - Wenn die Touristen derzeit mit Tretboot oder Elektroboot ihre Kreise auf der Schwarzenbach-Talsperre ziehen, bewegen sie sich mitten in einem Forschungslabor. Dabei kommen nicht nur die Touristen aus vielen Ländern. Auch die Forscher, die regelmäßig auf dem See mit ihrem Hightech bestückten Aluboot unterwegs sind, stammen nicht aus der näheren Umgebung. Technische Geräte an neonorangenen Bojen messen den Methanausstoß des Stausees. Zurzeit sind in regelmäßigen Abständen zusätzlich Studierende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) auf dem See, die sich mit der Sedimentstruktur des Seebodens beschäftigen. "Wir sind aber auch regelmäßig an den anderen Gewässern in Hundsbach und Herrenwies und versuchen, Proben zu entnehmen", erklärt Doktorand Klajdi Sotiri. Der gebürtige Albaner wurde bei dem spontanen Besuch des BT bei seiner Arbeit auf der Schwarzenbach-Talsperre von Studentin Bruna Bolli aus Brasilien begleitet. Gemeinsam versuchten sie, aus rund 28 Metern Tiefe aussagekräftige Sedimentproben nach oben zu ziehen, um diese dann zu analysieren. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





