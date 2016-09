Finaltag wird zur Wasserschlacht Gernsbach (vgk/stj) - Es goss in Strömen. Tiefe Wasserpfützen standen am Sonntagnachmittag auf dem Hartplatz des FC Auerhahn in Reichental. Doch weder die Zuschauer am Spielfeldrand noch die um Platz drei spielenden Mannschaften ließen sich von den Wassermassen beeindrucken. Kein Ball wurde von den Hobbykickern verloren gegeben. Pünktlich zum Endspiel schloss der Himmel seine Schleusen wieder. Siegreich zeigten sich in diesem Jahr die Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr, die im Finale mit 7:2 Toren die Mannschaft des TV "Waldeslust" auf Platz zwei verwiesen. Von einem Erfolg konnten die Organisatoren am Sonntagabend beim Ausklang des dreitägigen Sportfests trotz des regnerischen Abschlusses sprechen. Denn das Fest zieht in jedem Jahr nicht nur fußballbegeisterte Menschen nach Reichental. Auch während der freitäglichen Rocknacht mit den Bands Dreadberryz und Mac's präsentierte sich das große Festzelt mit Besuchern aller Generationen gut gefüllt. Spiel, Spaß und Spannung lautete das Motto der "Beachparty" am Samstagabend. Coole Drinks, heiße Rhythmen und ein stilecht dekoriertes Zelt ließen die Stimmung steigen. Die musikalische Umrahmung des Sonntagsessens gestaltete der Musikverein "Orgelfels". Hoch her ging es an den drei Sportfesttagen auf dem Hartplatz des FCA. Acht Mannschaften kämpften ab Freitagabend dort um sportliche Ehren. Die vier Besten, ermittelt in zwölf Vorrundenspielen, zogen ins Halbfinale ein. Gegen den Ball traten in der Gruppe II die Mannen der "Zainemacher", DLRG, FFW Reichental und "Partyraum Südhang". In der Gruppe I spielten die Motorradfreunde, der TV Waldeslust, die "Wild Things" und die KJG. Die Sportfreunde bekamen Glanzparaden und spannende Zweikämpfe zu sehen. Einige Partien entschieden sich erst nach Spielverlängerung im Rahmen eines Elfmeterschießens. Gern gesehene Gäste während des Sportfests sind die Alten Herren des FC Obertsrot. Sie spielten im Rahmen eines Einlagespiels am Freitagabend gegen die Betriebssportmannschaft der Weisenbacher Katz-Werke. Auch der Fußballnachwuchs durfte wieder zeigen, was in ihm steckt. Zuerst kämpften die B-Jugend-Spieler des heimischen FCA und des FC Obertsrot um den Sieg. Die E-Jugend der beiden Vereine traf sich am Sonntag für ein gemeinsames Spiel auf dem Platz. Die F-Junioren des FCA kickten zusammen mit dem SV Forbach. Elfmeterschießen um Platz drei "Hauptsache es macht Spaß", meinte eine völlig durchnässte Torhüterin Ulrike Wieland. Die Reichentaler Bäckermeisterin stand für den 1. FC Einhorn im Tor. Bei einem Einlagespiel kurz vor den großen Finals kämpfte sie mit ihren Mitspielerinnen um Torerfolge gegen die Frauen der Brunnberghexen. Die eigentlich für dieses Match vorgesehene Damen-Mannschaft konnte nicht kommen. Also entschlossen sich die "Einhörner" spontan für einen Einsatz auf dem Spielfeld. Die Fußballerinnen kommen nicht nur aus Reichental und trainieren erst seit drei Wochen immer mittwochs und sonntags im wildromantischen Bergdorf. Sein Ende fand das Sportspektakel am Sonntagnachmittag mit den Spielen um die Platzierungen. Zu Wasserspielen mutierte die Partie um Platz drei, das der Titelverteidiger, die "Zainemacher", gegen die Motorradfreunde mit 5:2 nach Elfmeterschießen für sich entschieden. Schier unüberwindbar für die Motorradfreunde war "Zainemacher"-Torhüter Tobias Friedmann. Die Freiwillige Feuerwehr machte den Pokalgewinn hingegen schon während der regulären Spielzeit klar. Nach dem 5:1 zur Halbzeit ließ sie nichts mehr anbrennen und gewann schließlich ungefährdet mit 7:2. Überschattet wurde das Sportfest in der Nacht von Samstag auf Sonntag von zwei erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden jungen Männern, die - offenbar wegen einer gemeinsamen Bekannten - in Streit gerieten. Einer von ihnen zog seinem Kontrahenten einen Maßkrug über den Kopf. Notarzt und Polizei mussten anrücken. Das Fest wurde daraufhin vom FC Auerhahn für diese Nacht beendet. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben