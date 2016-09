Klagsachen von Privatpersonen und Urteilssprüche

Die Klagsachen betreffen alle Aspekte von Rechtsvergehen, die im Bereich der niederen Gerichtsbarkeit fallen: Streitigkeiten des Erbrechts, Besitzansprüche, Rechtmäßigkeit von Verkäufen, Wässerungsrechte, Beleidigungen und tätliche Übergriffe. Unterschieden wurde auch, ob Verstöße innerhalb der Stadtmauern vorkamen oder nicht. Das Gericht durfte keine Blut- oder Leibstrafen aussprechen. Viele der Urteile beinhalten die Zahlung einer bestimmten Geldsumme, aber auch die Verhängung von Turmstrafen bei "Wasser und Brot". Das Urteilsbuch ist als eine Ergänzung des nur wenige Jahre zuvor verfassten Eidbuchs der Stadt zu sehen, erklärt Wolf. Der dort erwähnte Jacob Hochmüller wird in vielen Entscheiden des Urteilsbuchs als Richter erwähnt. Beide Konvolute bilden zusammen historisch bedeutende und einmalige Quellen, um Einblicke zu erhalten in die Regelung und Sicherung des öffentlichen Lebens in der Stadt am Ausgang des Mittelalters. Das Urteilsbuch in den Maßen 30 mal 21 Zentimeter mal zehn Zentimeter befand sich allerdings in einem verheerenden Zustand, es drohte förmlich zu zerfallen.

Im Frühjahr 2015 kam das Urteilsbuch zunächst in eine Fachwerkstatt nach Leipzig. Nach einer Sterilisierung des Bandes und Abtötung des Schimmelbefalls konnte das Buch trockengereinigt werden. In einem weiteren Arbeitsgang wurden die Seiten gewässert, gepuffert, angefasert und neu verleimt; der Buchblock völlig auseinandergenommen. Die originalen Klebepappen mit theologischen und profanen auf Latein und Deutsch verfassten Druckschriften wurden in gleicher Weise behandelt, die Seiten selbst herausgelöst. Diese Makulatur wird separat in säurefreien Briefbögen aufbewahrt.

In diesem Zustand war es möglich, den Textkorpus zu digitalisieren und die Daten auf einer CD zu speichern. Nun konnte sich die Restauratorin der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe der ähnlich aufwendigen Restaurierung des Bucheinbandes vornehmen. Hier musste für die Heftung neues Gewebe und Japanpapier eingebracht, der Einband mit säurefreiem Museumskarton völlig neu aufgebaut werden; mehrfach anfeuchten, durchtrocknen und erneut verkleben und pressen bestimmten die nächsten Arbeitsschritte. Die Bünde für die Stabilisierung des Buchrückens wurden teils neu angebracht, die Spiegel instand gesetzt. Die Einbände erhielten ein neues Leder, das geschnitten, vorbehandelt und angepasst wurde. Reste des originalen Leders mit den Blinddrucken wurden an der Vorder- und Rückseite des Buchs aufgeklebt.

Im späten Frühjahr 2016 konnte das Urteilsbuch wieder in das Stadtarchiv gebracht werden. "Es ist erstaunlich, wenn es nun mit Fotos seines ursprünglichen Zustands verglichen wird. Und es zeigt auch, was heute mit Hilfe einer modernen Restaurierungstechnik möglich ist, aber auch welches fachliche Wissen und handwerkliche Können vonnöten sind", informiert Wolf. Das Buch werde - bei sachgemäßer Aufbewahrung - sicher die nächsten Jahrzehnte ohne Schaden überstehen:" Angesichts all der Bemühungen und seiner historischen Bedeutung sind dann auch die Kosten von etwa 5500 Euro zu rechtfertigen", meint der Experte.