Mit Kraft und Geschick zum Gesamtsieg

Am Ende eines packenden Wettkampfs stand der gebürtige Ottelmannshäuser Robert Ebner ganz oben auf dem Treppchen und verwies den neuseeländischen Team-Weltmeister Adam Lowe und den Deutschen Meister Dirk Braun aus Winterberg (NRW) auf die Plätze zwei und drei.

Trafen im vergangenen Jahr noch die besten deutschen Sportholzfäller aufeinander, so war die Gartenmesse nun erstmals Bühne für acht nationale und internationale Topathleten. Darunter waren unter anderem der neuseeländische Team-Weltmeister Adam Lowe, der englische Meister Rob Chatley sowie die nationalen Meister Martin Rousal und Rik van Drielen aus Tschechien und den Niederlanden.

In den Disziplinen Stock Saw (handelsüblichen Motorsäge), Standing Block Chop (simuliertes Fällen eines Stammes) und Underhand Chop (Durchtrennen eines liegenden Stammes mit der Axt) zeigte der 31-Jährige aus Hörden die jeweils zweitbeste Tageszeit. An der Hot Saw (Absägen von drei Baumscheiben) schnitt er Tagesbestzeit. Am Ende sicherte Ebner sich mit einer hervorragenden Zeit bei der Königsdisziplin Springboard die Spitzenposition. Er verwies den neuseeländischen Team-Weltmeister Adam Lowe und den Deutschen Meister Dirk Braun auf die Plätze zwei und drei. Bei dieser Disziplin werden zwei Trittbretter (Springboards) in einen senkrecht verankerten Holzstamm platziert. Ziel ist es, einen auf der Spitze montierten Holzblock (Durchmesser 27 Zentimeter) zu durchschlagen.

"Dieser überzeugende Sieg gibt mir ein gutes Gefühl, gerade nach der Deutschen Meisterschaft, die nicht ganz nach meinen Vorstellungen gelaufen ist. Besonders gut gelaufen ist heute die Disziplin Standing Block Chop, in der ich mich im direkten Duell mit dem Weltklassesportler Adam Lowe messen konnte. Aber auch in den übrigen Disziplinen sind mir konstant gute Zeiten gelungen, das hat am Ende zum Sieg gereicht", zitieren die Veranstalter den Sieger.

Alle deutschen Teilnehmer - Robert Ebner, Danny Mahr und Dirk Braun - treten am 11. November bei der Weltmeisterschaft in der Porsche-Arena in Stuttgart an. Ebner, der für die deutsche Nationalmannschaft an den Start gehen wird, ist zuversichtlich: "Mit unserer Staffel haben wir in diesem Jahr eine starke Mannschaft, die auf jeden Fall das beste europäische Team werden kann. Wenn alles passt, schaffen wir es vielleicht, eine der starken Überseenationen wie Australien, Neuseeland oder die USA zu schlagen."