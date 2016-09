Federvieh mit Familienanschluss

Von Thomas Senger Gaggenau - "Ich esse gerne Eier", sagt der sechsjährige Mika. Wenn das mal kein Grund ist, im hübschen Garten hinter dem Wohnhaus ein paar Hühner zu haben. Seit April ist Familie Gatzenmeyer in der Alois-Degler-Straße in Gaggenau das, was man Hühnerhalter nennt. "Wir essen auch gerne Eier", sagen Mikas Geschwister Luis (3) und Romy (5) wie aus einem Mund. Der Gründe sind es einige, warum die Eltern, Alexandra und Stefan Gatzenmeyer, nicht lange überredet werden mussten. An einem Sonntagmorgen im April sind sie zum monatlichen Kleintiermarkt nach Rastatt gefahren. "Die Kinder haben sich die Tiere ausgesucht", erzählt Alexandra Gatzenmeyer, "dabei sind wir gut beraten worden." Nicht jede Rasse ist für die Kleinen geeignet. Gerade wenn die Buben und Mädchen es sind, die sich für Hühner interessieren, sollten es Tiere sein, die sich nicht gerade durch unbändiges Verhalten auszeichnen. Impulse in Sachen gesunder Ernährung und artgemäßer Tierhaltung hatte Mika von seiner Lehrerin bekommen. "Die Kinder übernehmen Verantwortung", bringen Stefan und Alexandra Gatzenmeyer übereinstimmend einen wichtigen pädagogischen Aspekt auf den Punkt. Verantwortung zum Beispiel beim Ausmisten des Hühnerstalls, das einmal die Woche erfolgen sollte. Das macht zum Beispiel Mika schon ganz allein - und zur Zufriedenheit nicht nur der Eltern, die natürlich nach dem Rechten sehen, sondern offensichtlich zur Zufriedenheit der Stallbewohner. Verantwortung, die hat man als Tierhalter nicht nur einmal die Woche, sondern rund um die Uhr, Tag für Tag - auch in der Urlaubszeit. Wer füttert? Wer holt die Eier? Wer macht den Stall morgens auf, wer macht ihn abends zu? So etwas muss geklärt sein und ist meistens kein Problem. Bei Familie Gatzenmeyer sind es die Großeltern oder nette Nachbarn - und ein frisches Ei als Dankeschön, das ist ein gerne angenommener Lohn für den kleinen Zeitaufwand. Und immerhin sind es tatsächlich vier Eier, die bei Gatzenmeyers jeden Tag aus dem Hühnerstall geholt werden können. Das ist mehr als der normale Tagesbedarf der Familie. Aber missen will die Eier niemand mehr. Denn, da ist sich Alexandra Gatzenmeyer sicher, es sind Eier von glücklichen Hühnern. Auch wenn das Gehege und der anschließende Auslauf kein Riesenareal darstellen. "Es schreckt ab, wenn man die Hühner in den Batterien sieht", sagt Alexandra Gatzenmeyer, "und wenn du unsere Hühner im Garten laufen siehst, dann wird dir bewusst, welchen Bewegungsdrang diese Tiere haben, wie gerne sie sich draußen aufhalten." Das gute Gewissen lohnt die Mühe Das gute Gewissen, keine Eier aus Quäl-Haltung mehr zu kaufen, das ist für die Familie ein ganz wichtiger Grund, eigene Hühner zu halten. Auch Stefan Gatzenmeyer kennt die Bilder aus Legebatterien und von zusammengepferchten Kreaturen in Bodenhaltung: "Solche Schock-Fotos gehören auf die Eierkartons, so wie die Schockbilder auf den Zigarettenschachteln."





