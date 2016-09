Als blickte man unendlich weit



Von Nina Ernst Gernsbach - Voller Euphorie geht es los: Eine 360-Grad- Wanderung um Reichental soll es werden, und die Vorfreude auf tolle Aussichtspunkte und Blicke in weite Ferne ist groß - zurecht, wie sich bald herausstellt. Neben all der Begeisterung darf man nicht vergessen sich zu konzentrieren: Konzentrieren auf die kleinen Schilder, die den Weg säumen und einem die Richtung weisen. All zu schnell passiert es nämlich, dass man vom Johannesplatz in Richtung Wald losmarschiert und vor lauter genießerischem Wandern und Schweifen lassen der Gedanken vom richtigen Weg abkommt. Aber keine Panik: Wenn man ungefähr weiß, in welche Richtung es gehen muss und Standorte kennt, die auf dem Weg liegen, dann ist es dank der vielen begehbaren Wege rund um Reichental möglich, wieder auf den richtigen zu kommen. Schweißtreibend kann dies zwar sein, aber das Gefühl, wenn man endlich das erste Panoramaweg-Schild entdeckt, ist umso schöner. "Aufmerksam sein" lautet dann die wichtigste Devise. Was man plötzlich alles wahrnimmt, wenn man sich seines Weges sicher ist: Der Wind säuselt, von weiter unten dringen Motorengeräusche herauf, die Sonne scheint, man hört die eigenen Schritte, tip, tap, tip, tap und die kleinen Steinchen auf dem Boden laden ein, sie vor sich herzukicken. Über den schmalen, wildromantischen Berg- und Talweg geht es ein ganzes Stück abenteuerlich bergauf. Danach auf breiterem Weg bergab. Die Motorengeräusche werden lauter und man erreicht die L76b, die überquert werden muss. Sieht man die Motorräder und Autos an sich vorbeiziehen, darf man getrost denken: "Ich bin froh, hier Mitten in der Natur zu Fuß unterwegs sein zu dürfen." Kuhglocken und Heuhütten Die Gräser kitzeln an den Beinen, die großen Bäume bieten Schutz vor der Sonne. Die Motorengeräusche werden leiser und dann von fröhlichen Kinderstimmen und "Plansch-Geräuschen" abgelöst: Das Solar-Freibad taucht auf und lädt zum Pausieren und Erfrischen ein. Nach einem kurzen Stück auf Asphalt, am Waldspielplatz vorbei, gelangt man auf einen Weg durch den Schimmelwald ins Milbigtal. Es geht bergauf. Man atmet tief ein und aus, Kuhglocken bimmeln zwischen den für das Murgtal typischen Heuhütten, das Bächlein rauscht - und doch wirkt die Atmosphäre beruhigend still. Zwischen meterhohen Bäumen fühlt man sich ziemlich klein - aber, oder vielleicht gerade deswegen, gut und frei. Auf dem Alten Postweg in Reichental geht es asphaltiert nach unten und dann steil den Sohlweg hoch. Ziemlich steil. Etwas außer Atem wird man oben auf dem Scheublickweg belohnt: Mit einem herrlichen Blick auf das Dorf und die Wälder ringsherum. Die Kirchturmglocken läuten, als wollten sie sagen: "Schau auf mich, das schöne Reichental!" Mehr Kontrast zum Wald geht kaum: Es scheint, als könnte man unendlich weit blicken. Man wird verführt, die Arme auszubreiten. Man möchte vor sich hin pfeifen. Saftiges, grünes Gras wächst entlang des Wegs zum Ebenkreuz. Hier geht es weiter Richtung Ertelsbronn. Links und rechts türmen sich Erde, Steine und Pflanzen wie zu einer Mauer auf. Über einen schmalen, weichen Grasweg erreicht man den auf einem dem Schöllkopf vorgelagerten Sporn einen Aussichtspunkt. "Der" Aussichtspunkt der Wanderung: der Juchhee-Platz. Man blickt in unendliche Ferne, man ist hoch oben über Reichental, eine Sitzbank lädt zum Verweilen. Vögel zwitschern, Bienen summen, Grillen zirpen - und trotzdem ist es ruhig. Man atmet Ruhe, saugt die Aussicht in sich auf und kann sich am Rundumblick kaum sattsehen. Über eine Wiese geht es in den Wald, Farn säumt hier den Weg. In der Ferne erhascht man einen Blick auf das Schloss Eberstein, den Merkur und den Pfälzer Wald. Nun geht es serpentinenartig nur noch bergab, das Dorf ist in unmittelbarer Nähe. Traktoren sind unterwegs, der Geruch von Landwirtschaft steigt einem in die Nase. Der Ebenweg führt nach Reichental hinein und nach einer rund dreistündigen Wanderung direkt zum Johannesplatz - dem Start- und Endpunkt der Tour. Begrüßt wird man dort auch vom kleinen, aber feinen Waldmuseum, das sich zu besuchen lohnt. Anmeldung unter (07224) 40219. Lohnen, das tut sich der gesamte Weg allemal. Er ist geprägt von wechselnder Flora und Fauna, von anspruchsvollen steileren und angenehm ebenen Teilstücken, von sonnendurchfluteten und schattenspendenden Plätzen. Und vor allem von tollen Panoramablicken weit über Reichental hinaus. Und die Abkühlung im kleinen Brunnen am Johannesplatz - die hat man sich am Ende redlich verdient!