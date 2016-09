Sicherheit verbessert

Die Aufträge für die Schreiner- und Trockenbauarbeiten beliefen sich auf rund 48000 Euro. Mit den ergänzenden Elektro-, Maler- und Heizungsinstallationsarbeiten sowie den Baunebenkosten sind allein für den Brandschutz rund 70000 Euro aufzuwenden.

Einen noch größeren Umfang nimmt die komplette Erneuerung der Beleuchtungsanlage sowohl im Grundschul- als auch im Werkrealschulgebäude ein. In nahezu allen Räumen sind neue LED-Beleuchtungen installiert worden. Um die Ausleuchtung der Klassenzimmer zu verbessern, wurden dabei neue Aufbauleuchten an optimierten Standorten montiert. So sind nicht nur die Lichtverhältnisse verbessert, sondern die Räume sind mit energiesparenden und lautstärkereduzierten Leuchtmitteln ausgestattet, die zu deutlich angenehmeren Unterrichtsbedingungen beitragen werden.

Die Auftragsvergabe an einen Elektrofachbetrieb aus Forbach mit einem Volumen von knapp 110000 Euro erfolgte durch den Weisenbacher Gemeinderat am 11. Mai. Mit ergänzenden Arbeiten sowie den Ingenieurkosten beläuft sich diese Maßnahme auf rund 150000 Euro, wofür aus dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz ein Zuschuss von rund 46000 Euro sowie aus dem Ausgleichsstock ein weiterer Zuschuss von 42000 Euro bewilligt wurden. Die Gemeinde muss einen Anteil von rund 62000 Euro tragen. Beide Maßnahmen tragen dazu bei, dass der Schulstandort Weisenbach, wenn in der kommenden Woche der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird, gebäudetechnisch für die Zukunft gerüstet ist.