Praxistest frischen Wissens Gernsbach (red) - Der Übungsfirmenmarkt an den beruflichen Schulen im Landkreis Rastatt gestaltet sich äußerst bunt. Waren, Dienstleistungen und das erforderliche Geld sind real gar nicht vorhanden, dennoch herrscht ein reger Handel in den verschiedensten Branchen. Auch die heimische Wirtschaft engagiert sich. Mittlerweile bestehen elf Übungsfirmen an den Kreisschulen in Rastatt, Bühl und Gernsbach, informiert das Landratsamt. Übungsfirmen sind fiktive Firmen, die in den Unterricht integriert sind und wie ein echtes Unternehmen agieren. Typische Geschäftsfälle der Praxis werden handlungsorientiert abgewickelt, von der Beschaffung über die Leistungserstellung bis zum Absatz. Die Schülerinnen und Schüler sind für einen erfolgreichen Geschäftsablauf verantwortlich und stehen mit Lieferanten und anderen Firmen in Kontakt, sei es per Brief, Telefon, E-Mail, Online-Shopping oder Online-Banking. HLA Gernsbach mit Alleinstellungsmerkmal Durch die Übungsfirmen haben die Schüler die Möglichkeit, theoretisches Wissen sofort und direkt umzusetzen und erfahren so eine praxisorientierte und realitätsnahe Vorbereitung auf das Berufsleben. Dafür braucht es eine möglichst "echte Simulation" des Wirtschaftslebens. Und hier spielt der Deutsche Übungsfirmenring eine wichtige Rolle. Dieser Zusammenschluss ist die Dachorganisation von mehr als 550 Übungsfirmen, die Aus- und Weiterbildungen in kaufmännischen Berufen anbieten, und Initiator von Übungsfirmenmessen. Im diesem Markt sind alle Branchen vertreten: Speditionen, Modehäuser und Baumärkte zählen dazu, ebenso wie Computerhersteller, Chemieunternehmen oder Autohändler. Knotenpunkt des Übungsfirmenrings ist die Zentralstelle Essen. Dort befinden sich die Bank, das Finanz- und Zollamt sowie die Krankenkassen der virtuellen Übungsfirmenwelt. Darüber hinaus ist der Deutsche Übungsfirmenring auch Mitglied in der entsprechenden europäischen Vereinigung, der etwa 6000 Übungsfirmen weltweit angehören. Der globale Handel kennt auch hier keine Grenzen. Von dem geschaffenen Netzwerk und den realitätsnahen Erfahrungen profitieren die Lernenden in vielerlei Hinsicht. So setzt auch die Handelslehranstalt Gernsbach auf Vielfalt und schickt fünf Übungsfirmen ins Rennen. Die "Banjo GmbH Klebstoffe" handelt mit UHU Klebstoffen, die "Banjo GmbH Autoteile" ist auf Autozubehörteile spezialisiert und die "X Trips GmbH" behauptet sich im harten Konkurrenzkampf der Reiseunternehmen. Die Schwerpunkte zweier weiterer Firmen sind eher auf das leibliche Wohl ausgerichtet. Die "Cater a baker GmbH" ist ein Cateringunternehmen für Backwaren und die "Cater Getränke GmbH" hat sich dem Getränkehandel verschrieben. Darüber hinaus gibt es an der Gernsbacher Schule zudem eine Juniorenfirma, die im Gegensatz zu Übungsfirmen am wirklichen Marktgeschehen mit echtem Kapital und realen Produkten teilnimmt. Die Chance wirtschaftlichen und unternehmerischen Erfolgs genauso wie die Gefahr des betriebswirtschaftlichen Scheiterns ist hier nicht nur Fiktion, sondern Realität. Die "Projunio" vertreibt den selbst entwickelten Abschreibschutz an Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen, informiert das Landratsamt Rastatt. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben