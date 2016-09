Fitness-Tag und Sportabzeichen-Aktion

Der TV Gernsbach veranstaltet seinen Fitness-Tag ab 10.30 Uhr in der Stadionhalle. "Nach der Bündelung unserer Angebote im Fitness- und Gesundheitssport unter dem Begriff Gymwelt wollen wir unsere Sportangebote in diesem Bereich zum Anschauen, Testen, Miterleben und Mitmachen öffnen", fasst TVG-Vorstandsmitglied Jürgen Maisch die Intension des Fitness-Tags zusammen. Damit soll die "Hemmschwelle" des ungezwungenen Hineinschnupperns in das Programm des Vereins so gering wie möglich sein, hoffen die Initiatoren auf eine rege Teilnahme. Die TVG-Gymwelt-Angebote sollen auch Anreiz für ein Sporttreiben nach der "Wettkampfphase" oder einen Einstieg in den gesundheitsorientierten Sport bis ins hohe Alter bieten, heißt es in der Ankündigung.

In mehreren 45-Minuten-Blöcken werden die vielfältigen Angebote in den verschiedenen Räumen der Stadionhalle präsentiert. Von Mama-Fit über Wirbelsäulen-Gymnastik, Stepp-Aerobic, Männer-Fitness, Aroha und Zumba reichen die Mitmach-Angebote. Besonders die Trendsportart Jumping Fitness, die der TV Gernsbach ab Oktober als neues Kursangebot anbietet, dürfte ein Anziehungspunkt sein, kündigt der verein an. Im vereinseigenen Kraftraum finden Einführungen zum Thema Muskelaufbau statt. Für die ältere Generation stehen Präventionssport und Frauen-Gymnastik im Fokus, getreu dem Motto "Topfit bis ins höchste Alter".

Anschauen, Miterleben, testen und Mitmachen

Zwischen den einzelnen Mitmachangeboten unterhält die Modern Dance-Abteilung des Turnvereins mit Vorführungen. Auch für das leibliche Programm werde gesorgt sein, heißt es in der Ankündigung weiter.

Die Sportabzeichen-Aktion des TV Lautenbach findet von 9 bis 12 Uhr im Stadion in Gernsbach statt. Auch sie ist Teil des Aktionswochenendes Gymwelt des Turngaus Mittelbaden-Murgtal. Gymwelt steht für die Vielfalt der Fitness-, Freizeit- und Gesundheitsangebote der Turnabteilungen im Verein und ist ein geschütztes Markenzeichen des Deutschen Turnerbunds.

Das Deutsche Sportabzeichen ist bereits seit über 100 Jahren eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbunds und wird für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Es ist ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland mit Ordenscharakter und stellt nicht auf die absolute Höchstleistung, sondern die persönliche Leistung möglichst vieler Menschen ab, informiert der TVL. Die Verleihung des Abzeichens ist ab dem sechsten Lebensjahr möglich und hat keine Altersbeschränkung. Ein erfolgreich abgelegtes Sportabzeichen wird auch von vielen Krankenkassen positiv gewürdigt.

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich. Die Freiluft-Veranstaltung findet bei passendem Wetter statt. Rückfragen sind bei Rudi Schiel, (07224 7441, möglich.

www.turnverein-gernsbach.de