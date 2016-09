Mehr Fünftklässler - aber kein neuer Direktor

"Der Schülerrückgang ist bei uns noch nicht spürbar", sagt Peter Spranz. Er ist kommissarischer Schulleiter. 145 Anmeldungen, das ergibt fünf fünfte Klassen, eine mehr als im Vorjahr (117 Anmeldungen). "Qualität der Schule und die Ausstattung sorgen für einen guten Ruf", freut sich Spranz. Das Einzugsgebiet des GGG reicht von Forbach bis Kuppenheim. Die fünf Pensionierungen würden durch acht neue Lehrkräfte mehr als kompensiert.

Rund 80 Lehrer plus Referendare und Praktikanten sind an der Schule. Einer der Neulinge ist Bernhard Krabbe als stellvertretender Schulleiter. Der 49-Jährige wechselte vom Kepler-Gymnasium in Weil der Stadt ans GGG. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Ettlingen-Schöllbronn. Studiert hat er Chemie und Geographie.

Für die Direktorenstelle hatte es im Frühjahr keinen Bewerber gegeben, sie wurde zwischenzeitlich noch einmal ausgeschrieben.

Wie kann es sein, dass eine der renommiertesten Schulen der Region keinen Direktor findet? Gaggenau liege außerhalb der großen Ballungsräume, gibt Peter Spranz zu bedenken; das GGG sei somit nicht alleine mit seiner vakanten Direktorenstelle. Darüber hinaus sei die Besoldung nicht besonders attraktiv, wenn man den Aufwand berücksichtige. "Und man trägt alleine die Verantwortung für den ganzen Betrieb", ergänzt der neue Stellvertreter. Dass Krabbe (49) sich ein Direktorenamt für sich vorstellen kann, stellt er nicht infrage. Doch sei es wichtig, auf jeder der Hierarchiestufen Erfahrungen zu sammeln. Für ihn sei nun die Stellvertreterfunktion die richtige, zumal er gerne unterrichte. "Ich hoffe, dass sich für das Goethe-Gymnasium ein Leiter findet, der Führungserfahrung hat."

Nach zwölf Jahren in Weil der Stadt, davon acht als Abteilungsleiter, sei für ihn der Zeitpunkt des Wechsels gekommen gewesen. Neues kennenlernen sei für ihn wichtig, "obwohl ich mich an der alten Schule unglaublich wohlgefühlt habe". Erst nach einem Gespräch mit dem scheidenden Direktor Purkl habe er sich für die Bewerbung entschieden. Die flachen Hierarchien am GGG nennt Krabbe als wesentliches Kriterium dabei: "Die Fachbeauftragten haben hier mehr Verantwortung als an anderen Schulen."