Wirkungspfad Boden-Mensch ungeklärt Von Stephan Juch Gernsbach - Es ist fast genau ein Jahr her, als das Pfleiderer-Areal letztmals im Fokus der Öffentlichkeit stand. Nach einem kommunalpolitischen Schlagabtausch zwischen der CDU und dem Rest des Gemeinderats, der auf Antrag der Christdemokraten sogar bis vor die Kommunalaufsicht des Landratsamts führte, hat sich Bürgermeister Dieter Knittel im Herbst 2015 dazu entschlossen, das Ökoinstitut Darmstadt einzuschalten, bevor man weitere Schritte in die Wege leitet. Die Stellungnahme zur Altlastensituation liegt inzwischen vor. Nach der Sommerpause wird das Thema Pfleiderer-Areal (Sanierung und Städtebau) also wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderats stehen. Das Gremium hatte in einer Sondersitzung am 9. Juni vergangenen Jahres mehrheitlich dafür gestimmt, das Areal einem Sanierungsverfahren zu unterziehen, bei dem das Gift im Boden über Hunderte Jahre herausgefiltert werden soll. Diese Vorgehensweise sollte es dem Investor (Firmengruppe Krause aus Bayreuth) ermöglichen, das rund 39000 Quadratmeter große Gelände zu entwickeln und im Handelsbereich zu vermarkten. Einzig die CDU drängte darauf, einen kompletten Bodenaustausch vorzunehmen; die anderen Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat bezeichneten diesen als "finanziell nicht darstellbar". Trotz des Beschlusses für die Sanierungsvariante ohne Bodenaustausch blieben Zweifel. "Es gibt immer unterschiedliche Wahrheiten. Wir sollten nun versuchen, der einen Wahrheit so nah wie möglich zu kommen", erklärte Bürgermeister Dieter Knittel im Ausschuss für Technik und Umwelt am 26. Oktober 2015 die Entscheidung, das Ökoinstitut um dessen Meinung zu bitten, was die Kontamination des Pfleiderer-Areals angeht. Hintergrund Im Folgenden fassen wir die Schlussfolgerungen der zehn Seiten langen Stellungnahme aus Darmstadt zusammen. Bisher ist auf Basis des im Jahr 2005 aufgestellten Sanierungsplans der Firma Pfleiderer als alleiniges Sanierungsziel die Abstromsicherung im oberflächennahen Grundwasser definiert. Damit ist allerdings keine Dekontamination des Standorts verbunden, Nutzungseinschränkungen werden in Kauf genommen. Die installierte Anlagentechnik (hydraulische Abreinigung durch vier Brunnen im Schadenszentrum) scheint dieses Ziel zu erreichen, dient aber keinem darüber hinausgehenden Zweck. Ein weitergehendes Sanierungsziel für den Grundwasserschutz durch Aushub von Schadenszentren wurde 2005 mit Verweis auf den nach wie vor in Betrieb befindlichen Pfleiderer-Standort und die damit verbundenen hohen Kosten als unangemessen bezeichnet. Das wurde vom Landratsamt Rastatt als zuständige Umweltbehörde mitgetragen. Ob dies unter den heutigen Randbedingungen und den für das Areal geplanten Entwicklungsmaßnahmen ebenfalls so gesehen werden kann, bedarf einer erneuten behördlichen Bewertung, mithin eines neuen Sanierungsplans. Erneute behördliche Bewertung notwendig Die Betroffenheit des tieferen Grundwasserleiters (Gesteinskörper mit Hohlräumen, der zur Leitung von Grundwasser geeignet ist) ist nach wie vor ungeklärt. Die Einhaltung der Emissionsbegrenzung wurde bisher nicht untersucht. Die allgemeinen hydrogeologischen Randbedingungen sprechen nicht für eine maßgebliche Grundwassergefährdung für den tieferen Grundwasserleiter, es wird aber unbedingt empfohlen, entsprechende Untersuchungen nachzuholen. Die Randbedingungen für den im Sanierungsplan vorgeschlagenen Verzicht auf Maßnahmen zugunsten des Wirkungspfads Boden-Mensch bedürfen einer Überprüfung, da die seinerzeit postulierte vollflächige Versiegelung bei dem aktuellen Zustand des Geländes nicht mehr als gegeben vorausgesetzt werden kann. Gleiches gilt für eine Bewertung des Wirkungspfads Sickerwasser, über das bei fehlender Versiegelung zusätzliche Schadstoffe in das oberflächennahe Grundwasser eingetragen werden können.