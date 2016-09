Heulager größer und besser anzufahren Gernsbach (stj) - Die Stadt Gernsbach hat den Zuschussantrag im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) für den Bau eines Heulagers beim Rinderstall in Reichental für dieses Jahr zurückgezogen. Das Projekt werde allerdings weiterverfolgt, wie Ortsvorsteher Bernhard Wieland im BT-Gespräch mitteilte. Nach erfolgreichen Verhandlungen mit dem Grundstücksbesitzer direkt neben dem Stall in Richtung Dorf könne man nun diesen Standort für ein größeres und besser anzufahrendes Heulager nutzen. (stj) - Die Stadt Gernsbach hat den Zuschussantrag im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) für den Bau eines Heulagers beim Rinderstall in Reichental für dieses Jahr zurückgezogen. Das Projekt werde allerdings weiterverfolgt, wie Ortsvorsteher Bernhard Wieland im BT-Gespräch mitteilte. Nach erfolgreichen Verhandlungen mit dem Grundstücksbesitzer direkt neben dem Stall in Richtung Dorf könne man nun diesen Standort für ein größeres und besser anzufahrendes Heulager nutzen. Der ursprünglich angedachte und beim ELR-Antrag im vergangenen Jahr eingereichte Standort unterhalb des Stalls Richtung Bach wäre zu klein gewesen und hätte auch die Belüftung des Stalls beeinträchtigt, erklärte Wieland. Dies hatten auch das Regierungspräsidium Karlsruhe und das Landwirtschaftsamt Rastatt beanstandet. "Die neue Lösung ist die bessere für alle Beteiligten", freute sich der Ortsvorsteher. Ein entsprechender Förderantrag für das Jahr 2016 werde von der Stadt Gernsbach gestellt. Bereits genehmigt in der aktuellen ELR-Förderkulisse ist das Besucherlenkungskonzept für den Kaltenbronn. Mit der Umsetzung ist ein Fachbüro beauftragt worden, wie Landkreis-Dezernent Claus Haberecht dem BT mitteilte. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben