Mit kleinen Schritten auf dem Sprung

Gaggenau - Ein angedeuteter Panther mit einem Handball zwischen den Zähnen auf dunkelblauem Grund: Vor ziemlich genau einem Jahr präsentierte die Handballspielgemeinschaft (SG) Bad Rotenfels/Gaggenau dieses neue Logo und nennt sich seither passend "Panthers Gaggenau". Jürgen Förderer, Abteilungsleiter TB Bad Rotenfels, und Hartmut Stich, Abteilungsleiter TB Gaggenau, ziehen zum Start der neuen Spielzeit Bilanz.

"Hätten wir die Marke Panthers nicht geschaffen, würden wir jetzt nicht da stehen, wo wir sind", resümiert Förderer. Aber: In einigen Bereichen könne man zwar schon Erfolgserlebnisse verzeichnen, in anderen gehe es den Verantwortlichen zu langsam.

Positiv sehen Stich und Förderer die Entwicklungen in den Bereichen Marketing, Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit. Unter dem neuen Namen sei man in ganz Südbaden bekannt. Regional, überregional und im eigenen Verein stoße man auf positives Echo. "Das Wir-Gefühl wurde definitiv gestärkt", weiß Stich. War man im vergangenen Jahr zu spät dran, dass auch in den offiziellen Spielplänen und Tabellen der Name "Panthers" auftauchen konnte, ist dies in der neuen Saison der Fall.

Für Sponsoring-Aufgaben habe man in den eigenen Reihen Personen gefunden, die dieses Thema hauptverantwortlich betreuen. Dadurch seien die Aktivitäten deutlich gestiegen. Mittlerweile seien "partnerschaftliche Beziehungen" zwischen Verein und Sponsoren entstanden und man helfe sich gegenseitig. Man wolle den Sponsoren durch die Zusammenarbeit einen Mehrwert bieten. So folgten einige Sponsoren der Einladung zu einem gemeinsamen Besuch eines Bundesligaspiels der Rhein-Nackar-Löwen, und ein Sponsor lud eine Jugendmannschaft zum Kennenlernen in den Betrieb ein. "Wenn wir in allen Bereichen so gut aufgestellt wären wie beim Sponsoring, hätten wir noch mehr erreicht", meint Stich.

Defizite gebe es im Bereich Sport. Perspektivisch solle es sowohl im Jugend- als auch im Seniorenbereich in Richtung Südbadenliga gehen. Für Damen 1 und Herren 1 sei der Mindestanspruch die Landesliga. Während die Damen die vergangene Runde in dieser Liga mit einem zweiten Platz abschlossen, tritt die erste Herrenmannschaft auch 2016/2017 in der Bezirksklasse an. "Ein Aufstieg der Herren ist im kommenden Jahr unrealistisch", räumt Förderer ein. Das sei auch keine Pflicht, da zu viele Leistungsträger verletzt ausfallen, ergänzt er. Ziel ist es daher, die Grundlage zu legen, "dass es in der übernächsten Saison passt." Bei den Damen verlor man zwei Leistungsträgerinnen. Diesen Verlust gelte es zu kompensieren.

Lichtblicke im Jugendbereich

Lichtblicke zeigen sich im Jugendbereich: Die Kooperation Schule-Verein klappe hervorragend, die B-Junioren männlich und weiblich qualifizierten sich für die Südbaden-Liga und alle Jahrgänge, bis auf die weibliche A-Jugend, konnten gemeldet werden.

Die Rückgewinnung von abgewanderten Spielern habe hohe Priorität, so Förderer. Auch möchte man gern mehr Personen mit verantwortlichen Aufgaben betrauen. Gerade in den Bereichen Events und Organisation Spielbetrieb fehle es an Leuten. "Je mehr mitmachen, desto besser", fordert Förderer zur Mitarbeit auf. Einen Schritt in diese Richtung stelle die Einstellung eines FSJlers (Freiwilliges Soziales Jahr) beim TB Bad Rotenfels dar, der mit dem Schwerpunkt Handball eingesetzt wird.

Die Zukunft der Marke schätzen die beiden so ein: "Der Aufwand, den wir jetzt betreiben, reicht aus, um die Panthers am Leben zu erhalten. Um einen Schritt nach vorne gehen zu können, muss noch mehr getan werden." Obwohl, da sind sich beide einig, bereits jetzt ein 24-Stunden Tag für handballerische Aufgaben kaum ausreiche.