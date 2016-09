Vom Neuling zum Platzhirsch

Gaggenau - Er war schon bald ein Jahr im Amt, damals, 2008, doch die süffisanten Kommentare über den Seiteneinsteiger als Oberbürgermeister wollten und wollten nicht verstummen. Seither, in den vergangenen mehr als acht Jahren, ist viel Wasser die Murg hinuntergelaufen, seither hat sich die Große Kreisstadt vom gerupften Entlein zur ambitionierten Gans entwickelt. Und am Tag vor seinem sechzigsten Geburtstag kann es sich Christof Florus erlauben, sogar die Frage über die Zeit nach seiner zweiten Amtsperiode gelassen zu parieren: "Darüber mache ich mir derzeit keine Gedanken." Doch am morgigen 11. September ist erstmal Feiern im Familienkreis angesagt.

Am Ende seiner zweiten Amtszeit, 2023, wird er 67 Jahre alt sein. Plant er eine dritte Amtszeit? Bisher lag die Altersgrenze für die Wählbarkeit bei 65 Jahren. Wenn sie auf 67 erhöht sein wird, kann Florus noch mal für ein paar Jahre in den Ring steigen. "Ich plane für die Stadt in die Zukunft, aber meine berufliche Zukunft über 2023 hinaus noch nicht", sagt Florus im BT-Gespräch, "ich würde mich freuen, wenn ich bis 67 mit voller Kraft für die Stadt arbeiten kann." Dann werde er schauen, "wie die Stimmung bei den Bürgern ist, wie meine Familie dazu steht, wie meine Gesundheit ist. Aber das ist noch kein Thema."

Wie bisher mit "voller Kraft" wolle er nach dem runden Geburtstag weiterarbeiten. "OB sein ist ein Traumjob, aber auch viel Stress", bilanziert Florus nach gut neun Jahren. "Und ich bekomme von den Bürgern so viel zurück, wenn ich unterwegs, bei Anlässen oder Festen bin."

Der Gaggenauer an sich, er meckert gerne und viel, da bleibt auch und gerade ein OB nicht verschont. Ein dickeres Fell habe er sich nicht zugelegt, versichert Florus, "aber ich bin vernünftiger und offener geworden. Es macht mir nichts mehr aus, wenn man kritisiert, ich verstehe und nehme es ernst, wenn Leute Unzufriedenheit äußern. Ich habe dazugelernt und kann die sachliche Ebene einer Kritik erkennen." Rechtzeitig die Bürger informieren sei wichtig, das habe er gelernt; so ließen sich Informationsdefizite ausgleichen.

Florus kennt seine Gaggenauer - und man kennt ihn. Ein Vorteil? "Das Netzwerk, das ich habe, das wird immer größer und es funktioniert, aber es funktioniert nur, wenn man Vertrauen schafft und nicht enttäuscht. Andererseits kann ich nicht jedem alles recht machen."

Für die nächsten Jahre hat er sich das Thema "Familienfreundliche Kommune" aufs Panier geschrieben: "Lebensqualität schafft man nicht nur in baulicher Hinsicht. Nicht zuletzt die ,weichen' Faktoren sind sehr wichtig, darauf werde ich ein Hauptaugenmerk richten. Die Stadt Gaggenau mit dem OB, mit dem Gemeinderat, mit den Bürgern wird daran arbeiten, für weniger Ängste und mehr Lebenszufriedenheit, egal, ob Thema Flüchtlinge oder Hochwasserschutz."