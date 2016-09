"Die Kunstwerkstatt": Abstraktion trifft Realismus Gernsbach (red) - Mit der Idee, ein Netzwerk von Hobbykünstlern aus der Region aufzubauen, die gemeinsam etwas kreieren, wurde im Januar 2014 "Die Kunstwerkstatt" ins Leben gerufen. Neun Künstler sind mittlerweile fester Bestandteil der Kunstwerkstatt. Sie treffen sich einmal im Monat im K & E (Kunst- und Eventhaus) in Durmersheim, um gemeinsam zu malen. (red) - Mit der Idee, ein Netzwerk von Hobbykünstlern aus der Region aufzubauen, die gemeinsam etwas kreieren, wurde im Januar 2014 "Die Kunstwerkstatt" ins Leben gerufen. Neun Künstler sind mittlerweile fester Bestandteil der Kunstwerkstatt. Sie treffen sich einmal im Monat im K & E (Kunst- und Eventhaus) in Durmersheim, um gemeinsam zu malen. Werke von neun regionalen Künstlern Im Juli 2014 zeigten die Künstler erstmals ihre Werke in einer öffentlichen Ausstellung im K & E. Abstraktion oder Realismus - jeder der neun Künstler bevorzugt seinen ganz individuellen Malstil, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Gernsbach. Bei der Ausstellung im Rathaus sind Werke von Nicole Bleichner, Sabine Zimmer, Oskar Stürmlinger sowie Beatrix Bott, Gerald Kursa und Carmen Solleki zu sehen. Auch mit dabei sind Hannelore Rexroth, Angelika Nitsche und Hildegard Schäfer. Die Ausstellung "Abstraktion trifft Realismus" ist ab Sonntag, 25. September, bis Freitag, 4. November, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind montags von 7.30 bis 16 Uhr, dienstags und mittwochs von 7.30 bis 12 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 18 Uhr und freitags von 7.30 bis 13 Uhr. Eröffnet wird die Ausstellung mit einer Vernissage am Sonntag, 25. September, um 11.15 Uhr im Rathaus. Es sprechen Bürgermeister Dieter Knittel, Sina Möhrle und Gerald Kursa. Für die musikalische Umrahmung sorgen Werner Roth, Ulrike Merz und Jürgen Klostermeier. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Freiheit auf kreativen Wegen Gaggenau (mhr) - In und vor den Ateliers, aber auch im Malersaal der Landesakademie Schloss Rotenfels herrscht Betriebsamkeit. Drei einwöchige Ferienkurse der Sommerakademie gehen zu Ende. Freiheit wagen auf künstlerischen Wegen ist wesentlicher Bestandteil (Foto: mhr). » Weitersagen (mhr) - In und vor den Ateliers, aber auch im Malersaal der Landesakademie Schloss Rotenfels herrscht Betriebsamkeit. Drei einwöchige Ferienkurse der Sommerakademie gehen zu Ende. Freiheit wagen auf künstlerischen Wegen ist wesentlicher Bestandteil (Foto: mhr). » - Mehr