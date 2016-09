Seltene Instrumente erklingen

(hap) - Die Benefizkonzerte der Regionalgruppe Murgtal/Mittelbaden von Terre des Hommes (tdh) sind stets etwas Besonderes. Die Besucher wissen, dass sie immer außergewöhnliche Musik erwarten können und sind sich darüber klar, dass sie nicht nur etwas für sich selbst, sondern auch für andere, bedürftige Menschen tun. Zusammen mit dem Kulturamt der Stadt und dem Kulturring Gaggenau hatte Heinz Wolf am Samstagabend wieder eine interessante Gruppe von Musikern zusammengebracht, die ihn zum Teil schon jahrelang bei seinen Bemühungen für Flüchtlingskinder aus der ganzen Welt unterstützen.

Sowohl bei der Begrüßung als auch im Rückblick auf die Aktivitäten der Regionalgruppe dienten symbolische Vergleiche einer sehr guten Darstellung der Arbeit von tdh. Die Leiterin des Kulturamts, Heidrun Haendle, nannte Wolf die unermüdliche Lokomotive, die immer unter Dampf stehe, wenn es um das Organisieren von Spendengeldern gehe. Heinz Wolf verglich seine Gruppe Murgtal/Mittelbaden in seinen Dankesworten an alle Musiker sowie Gäste und Spender mit den Gelb-Schwarzen Fußballern aus dem Westen. Obwohl sie nicht im Umfeld einer Großstadt angesiedelt sind, würden sie es immer wieder auf den zweiten Platz in der Spendenstatistik von tdh-Deutschland schaffen.

Einen großen Beitrag dazu leisten auch die vielen Musiker aus seinem Netzwerk. Sie verzichten bis auf die ihnen entstandenen Kosten auf ihre Gage und sorgen immer wieder mit ihren Kontakten zu anderen Musikern für die unterschiedlichsten Besetzungen. So ist es dem in Gaggenau aufgewachsenen und bekannten Schlagzeuger Peter Götzmann wieder gelungen, sehr interessante Musiker aus dem Genre Weltmusik auf die Bühne in seine alte Heimat zu holen. Der im Irak geborene Ali Jabor spielte auf der arabischen Laute Oud klassische und traditionelle Musik als Solist. Bei den jazzig angehauchten Titeln oder Stücken aus dem Fusionsbereich konnte er aber mit dem außergewöhnlichen Klang seines weniger bekannten Saiteninstruments ebenfalls überzeugen.

Ein weiterer Gast war der aus Gambia stammende Aziz Kuyateh. Er lernte seine Kora genannte afrikanische Harfe in der Tradition seiner Heimat. Dort wird sie überwiegend als Begleitinstrument beim Erzählen von Geschichten eingesetzt. Seine weiteren Instrumente und Rhythmen kommen aus der westafrikanischen Trommeltradition.

Daneben sorgte bereits zum siebten Mal, wie Wolf akribisch aufzählte, der aus Elchesheim-Illingen stammende Saxofonist, Arrangeur, Komponist und Hochschuldozent Peter Lehel für ein großes Interesse bei den Besuchern. Zusammen mit der studierten Querflötistin Petra Erdtmann aus Bad Kreuznach und den Karlsruher Musikern Rainer Granzin an E-Piano und Orgel, Michael Rüber an der sehr dezent rhythmisch im Hintergrund gespielten E-Gitarre und Niklas Braun am Bass boten diese erfahrenen Musiker ein abwechslungsreiches Programm. Ergänzt wurden die Musiker durch den, nicht nur mit seiner Stimme, sondern durch seine eigenwillig charismatische Interpretation vieler Songs, bekannten Mario Götz aus Gernsbach. Wie Wolf am Sonntag mitteilte, rechnet er nach der ersten groben Schätzung mit einem Erlös von über 7000 Euro.