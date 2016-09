Spiel, Spaß und Integration

Gerade fand das vom Präventionsverein "Lebenswertes Murgtal" initiierte Integrationsfußballturnier, ein Projekt unter dem Motto "Ankommen", sein Ende. Wer das Turnier gewann, war dabei zweitrangig. "Die Mannschaften wurden vorher gemischt", erklärte Vereinsgeschäftsführer Andreas Seitz im BT-Gespräch. Wer in welcher Flüchtlingsunterkunft im Stadtgebiet wohnt, spielte somit keine Rolle mehr. Was zählte, war nur das Team. Ist der Ball einmal am Rollen, ist nur noch der Kampf um das runde Leder wichtig. Das war in Freiolsheim nicht anders. Eröffnet wurde das Turnier vom Vorsitzenden des Vereins und Leiter der Polizei Gaggenau, Jörn Hinrichsen.

Eine ganze Reihe von Aktionen für eine frühzeitige Integration der Kinder und Jugendlichen wurde von dem Verein bisher ins Leben gerufen. Darunter erlebnispädagogische Maßnahmen, wie Teamtraining am Niedrigseil-Parcours in Bad Rotenfels, Theaterprojekte und eben das Fußballturnier.

Ein Schwimmtraining für junge unbegleitete Flüchtlinge fand bereits im Juli statt. Zehn Jugendliche aus der Unterkunft Moosbronn wurden in diesem Rahmen von DLRG-Trainer und Polizeibeamten Claas Tzschucke und Beate Kühn, einer zertifizierten Trainerin des Vereins, im Schwimmen unterrichtet. Drei Seepferdchen und sieben bronzene Schwimmabzeichen konnte nach der Siegerehrung der Fußballer an die erfolgreichen Kursteilnehmer übergeben werden.

Zudem wurde im August eine Flussbettwanderung bei Raumünzach in der Murg durchgeführt. Das geplante Theaterprojekt wird in Kürze gestartet. Es ist über das Schuljahr angelegt und soll Flüchtlingskinder der 5. und 6. Klassen ansprechen.

Issayas und Hinok kommen aus Eritrea. Die 17-Jährigen machten sich alleine auf den Weg nach Europa und wagten die gefährliche Seereise über das Mittelmeer. Beide beteuern, kein Heimweh zu haben. Ihnen gefällt es in Deutschland. Zurück in ihre Heimat wollen sie auf keinen Fall. Auch der gleichaltrige Issa aus dem Irak, der mit seiner Familie zu Fuß nach Deutschland flüchtete, findet es in Oberweier "ganz okay" und Fußballspielen sowieso.

Der freie Verein für systemische Jugendarbeit kümmert sich in der Regel um alleinreisende Kinder und Jugendliche. In der Bahnhofstraße und Wißstraße betreut der Verein jeweils eine Wohngruppe für Jungs ab 16 Jahren. Der Betreuer Uwe Allary erzählt von den Barrieren, die die Gruppenneulinge zu überwinden haben. "Wenn das Teenager-Dasein zum Vorschein kommt, dann können wir sagen: Endlich angekommen."