Sportliche Runde mit "Schiebe-Quote"



Von Markus Mack Gaggenau - Rund 130 junge und alte Radler machten sich gestern beim offiziellen Startschuss zur "Tour de Gaggenau" auf den Weg. Bei idealem Wetter gab Volksbank-Personalleiter Carsten Mansfeld auf dem Marktplatz den Startschuss für den 17 Kilometer langen Rundkurs ab. Etwa 350 Biker aller Altersstufen waren insgesamt unterwegs, mit einem hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen. "So viele wie schon lange nicht mehr", freute sich Pressesprecher Marcus Gernsbeck. Die Tour fand zum 30. Mal statt und wurde vom DRK-Gaggenau und der Volksbank Baden-Baden-Rastatt veranstaltet. Insgesamt rund 30 Helfer waren bei der Familientour zum Ende der Sommerferien im Einsatz. Die Rot-Kreuzler übernahmen die Bewirtung auf dem Marktplatz, die Streckenkontrolle und die Stempelstellen inklusive "Besenwagen" - der überprüfte zum Abschluss, ob kein Teilnehmer "auf der Strecke" geblieben war. Keine Unfälle, so lautete die Bilanz. In der ersten Startergruppe machten sich auch Gaggenaus Bürgermeister Michael Pfeiffer und Volksbank-Bereichsdirektor Bernhard Veit auf den Weg. Die Strecke führte rund um Gaggenau über Selbach, Ottenau, Sulzbach, Michelbach und Bad Rotenfels. Sportliche Herausforderungen bildeten die Steigungen auf der von DRK-Jugendleiter Florian Kiefer ausgewählten Strecke. Dort war eine erhöhte "Schiebe-Quote" festzustellen. Heiko Borscheid moderierte auf lockere Art die abschließende Verlosung auf dem gut gefüllten Marktplatz. Zuvor war mit Codierung von Fahrrädern durch den ADFC, Kinderschminken und Tischzaubereien für Kurzweil gesorgt. Über ein neues 30-Gang-Mountainbike freut sich der achtjährige Tom Bender aus Michelbach, einen Zwei-Tages-Aufenthalt im Europapark in Rust gewann Susanne Mühlchen aus Gaggenau. Der dritte Preis, zwei Volksbank-Anteilscheine für je 100 Euro, ging an den neunjährigen Till Kimmel aus Ötigheim.