Besuchermagnet "Wikingerschach" Gaggenau (rag) - Am Samstag erwies sich der "Hock am Flößersteg" in Hörden als Besuchermagnet. Traditionelle Blasmusik und eine Speisekarte mit Pfälzer Spezialitäten lockten zahlreiche Gäste an den Platz um die Flößerhalle. Zudem fand auch das beliebte Kubb-Turnier statt. Eröffnet wurde der musikalische Reigen bereits am Freitag mit dem "Steve Cherry Ensemble". Am Samstag unterhielten die Musikkapellen aus Reichental und Sulzbach sowie die Formation "Polka satt" die Freunde der Blasmusik. Doch der Musikverein Hörden hatte nicht nur Kulturelles und Kulinarisches zu bieten. Der Rasen um die Halle wurde zum Austragungsort des dritten Kubb-Turniers, ein geselliges Wurfspiel, auch "Wikingerschach" genannt. Dieser in Skandinavien sehr beliebte Wettbewerb erfreut sich im Flößerdorf steigenden Zuspruchs, erläuterte Organisator Jens Regending. 16 motivierte Teams stellten sich diesmal der Herausforderung. An den Außenlinien eines fünfmal acht Meter großen Rechtecks stehen sich zwei Mannschaften gegenüber. Vor ihnen ist eine Reihe von fünf Klötzchen (Basiskubbs) und in der Mitte des Spielfeldes der König positioniert. Es gilt, mit Wurfstäben, die von unten und längs aus der Hand geschleudert werden, die gegnerischen Kubbs umzuwerfen. Sind schon beim ersten Durchgang alle Kubbs getroffen, wird mit dem Rücken zum Spielfeld - und durch die Beine - auf den König geworfen. Liegt auch der König, hat die werfende Mannschaft gewonnen. Gelingt das nicht beim ersten Durchgang, werden die umgefallenen Kubbs in die gegnerische Spielhälfte geworfen und erneut, möglichst dicht beieinander, aufgestellt. Kann der Gegner mehrere Kubbs mit einem Wurfholz umzuwerfen, dürfen die verbleibenden Würfe auf die noch stehenden Basiskubbs ausgeführt werden. Gewonnen hat das Team, das alle Kubbs - einschließlich des Königs - umgeworfen hat. Zu beachten ist auch, dass der König nicht vorzeitig getroffen wird, denn dann ist das Spiel für das werfende Team verloren. Das Reglement beinhaltet noch viele detaillierte Regeln, wie zum Beispiel die Aufstellrichtung der Kubbs. Jedenfalls hatten alle Teilnehmer ihren Spaß - nach rund fünf Stunden triumphierten am Ende die "Fürigen Bartel" über die "Hördener Narrenzunft". Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Elchesheim

Dorffest ein Besuchermagnet Elchesheim-Illingen (HH) - Von Beginn an als Besuchermagnet erwies sich das Dorffest in Elchesheim-Illingen, das alle fünf Jahre gefeiert wird. Das Programm reichte vom Brezelsteckenumzug der Kinder über ein vielfältiges Musikprogramm bis hin zur Freiluft-Galerie (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - Von Beginn an als Besuchermagnet erwies sich das Dorffest in Elchesheim-Illingen, das alle fünf Jahre gefeiert wird. Das Programm reichte vom Brezelsteckenumzug der Kinder über ein vielfältiges Musikprogramm bis hin zur Freiluft-Galerie (Foto: HH). » - Mehr