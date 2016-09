Mit Rang und Namen auf der Rathaustreppe

Vom Eingang des Bürgersaals die Treppe hinunter bis zur Glastür am Eingang reihten sich die geladenen Gäste in die Schar der Gratulanten.

Die Zahl der Gäste sei ein Gradmesser für die Beliebtheit des Geburtstagskinds, sagte Bürgermeister Michael Pfeiffer in seiner Begrüßung. Seit 2015 ist er in Gaggenau im Amt und er nutzte die Gelegenheit gestern, um dem OB nicht nur alles Gute zu wünschen: Er dankte in seiner Rede für die "gute Aufnahme, die Wertschätzung, die Offenheit vom ersten Tag an". Und, so Pfeiffer weiter, er freue sich den eingeschlagenen Weg mit Florus weiter gemeinsam gehen zu dürfen. "Umtriebigkeit" sei eine der Wesensmerkmale des Gaggenauer OB, "er lebt für Gaggenau, seine Stadt". Eine Umtriebigkeit, die zielführend sei und von der Gaggenau bei den anstehenden Aufgaben auch in Zukunft profitieren könne. "Wir können uns mit Fug und Recht familienfreundliche Stadt nennen", sagte Michael Pfeiffer.

Launig überbrachten die Stadträte Rudi Drützler und Gerd Pfrommer Geburtstagsgrüße aus dem Gemeinderat. Beide sind langjährige Weggefährten von Florus: Drützler erinnerte an die gemeinsame Zeit im Vorstand der Werbegemeinschaft Gaggenau, "als die erfolgreiche Bonuscard ins Leben gerufen wurde und wir manchen Kampf mit und gegen die Verwaltung und Gemeinderat geführt haben". Pfrommer erinnerte an die gemeinsame Schulzeit, "in der wir schon vor vielen Jahren manche Lehrer mit unseren Streichen fast zur Verzweiflung gebracht haben." Sie wünschten dem OB unter anderem "etwas mehr Ruhe und Gelassenheit" und "natürlich auch gute Ohren, damit du immer auf die guten Vorschläge des Gemeinderats hören kannst".

Landrat Jürgen Bäuerle blickte zurück: "Als du am 21. Mai 2007 als frisch gebackener Oberbürgermeister dein Amt angetreten hast, da habe ich dir gewünscht, dass dein Name Florus, ,der Blühende, der Glänzende', zum Programm wird. Heute, anlässlich deines 60. Geburtstags, darf ich dir das Kompliment machen, dass dieser Wunsch für dich und deine Stadt in Erfüllung gegangen ist. Der Quereinsteiger Christof Florus ist an seiner Aufgabe gewachsen und aufgeblüht, und die Große Kreisstadt Gaggenau hat sich glänzend weiter entwickelt."

Auf Florus' Wort sei Verlass, "was in der Politik nicht selbstverständlich ist", sagte Bäuerle. "Der Oberbürgermeister mit der sozialen Ader, dem offenen Ohr, seiner Nähe zu den Bürgern, dem ansteckenden Optimismus, seiner Präsenz und der nicht versiegenden Leidenschaft und seiner Arbeitslust ist für Gaggenau genau richtig." Als Teamplayer sei er ein Kommunalpolitiker, "der über den eigenen Kirchturm hinaussieht und der weiß, dass sich infrastrukturelle Verbesserungen im Landkreis nur im Schulterschluss erreichen lassen."

Florus seinerseits freute sich über den Zuspruch aus der "kommunalen Familie", nicht zuletzt sei es gerade die kommunale Selbstverwaltung, die sich als einer der Garanten für die Stabilität in Deutschland erweise. Er dankte auch den Mitarbeitern der Stadtverwaltung für deren "tolle Arbeit" und seinen Wegbegleitern für "Kraft und konstruktive Kritik", die er erfahren dürfe.

Im Anschluss wurde es ein geselliges Beisammensein bei Häppchen und Getränken - und wer Peter Götzmann, Gerald Sänger und Andre Thoma als Geburtstagsmusiker bei sich haben darf, der kann getrost von einer gelungenen Fete berichten.