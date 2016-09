Gernsbacher sitzen auf dem Trockenen

und Stephan Juch

Murgtal - Während man sich in Forbach, Weisenbach und Sulzbach über den verlängerten Badespaß in diesem heißen September freut, sind die "Wasserratten" in Gernsbach verärgert: Wegen Personalmangels sei es in der Papiermacherstadt nicht möglich, auch nur eins der vier Bäder ein paar Tage länger aufzulassen. So sind es zu Wochenbeginn mehr als 30 Grad, die Einrichtungen in Lautenbach, Reichental, Obertsrot und im Igelbachtal aber haben geschlossen. Ihr Unverständnis darüber haben bereits am Wochenende viele Badegäste kundgetan, gestern beschwerten sich mehrere Gernsbacher bei der Stadtverwaltung.

"Aufgrund von Fachpersonalmangels ist es leider nicht möglich gewesen, dass das Gernsbacher Igelbachbad und die Stadtteilbäder länger offen bleiben konnten", erklärte Armin Heiden, Sachbearbeiter für Öffentliche Gebäude und Einrichtungen/Bäder, auf BT-Anfrage. Die Stadt verfüge momentan nur über eine Fachangestellte für Bäderbetriebe und Betriebsleiterin, die krankheitsbedingt ausfalle. "Und ohne eine Fachangestellte können laut Vorschriften auch die Stadtteilbäder nicht öffnen", erläuterte Heiden die Problematik. Er bestätigte zudem, dass gestern einige Bürger "auf der Stadt" ihrem Unmut freien Lauf ließen, dass eine Verlängerung angesichts der hohen Temperaturen nicht möglich sei. "Die Gernsbacher müssen dann halt nach Weisenbach oder Forbach ausweichen", sagte Heiden.

Sulzbach wäre eine weitere Alternative. Dort hat der Schwimmbadverein am Wochenende entschieden, das Bad mit reduzierten Öffnungszeiten (15 bis 19 Uhr) auf jeden Fall bis einschließlich Mittwoch offen zu lassen. Voraussetzung dafür ist das Vorhalten mindestens eines Rettungsschwimmers, wie Vorsitzender Kay Bornemann mitteilte. Dies habe der Verein sichergestellt. So freuten sich gestern zahlreiche Gäste - viele kamen aus Ottenau - über einen gut besuchten Schwimmbadtag in Sulzbach.

"Es wäre natürlich schön gewesen - gerade angesichts des zunächst so schlechten Sommers -, jetzt bei diesen Temperaturen länger geöffnet zu haben", zeigte sich Robert Klumpp enttäuscht. Er ist Vorsitzender des Fördervereins Schwimmbad Reichental. Am Sonntag habe er im Bad "den ganzen Tag" Diskussionen gehabt, warum das Freibad im Grünen nicht länger offen bleibt, zumal der Bademeister ja ohnehin da sei: "So flexibel müsste man schon sein", meinte Klumpp. "Ärgerlich, ganz klar", sagte auch Ortsvorsteher Bernhard Wieland zur Situation. Ihm habe Hauptamtsleiter Wolfgang Hermann aber plausibel erklärt, warum es nicht möglich sei, die Bäder ohne ausreichend Fachpersonal offen zu halten.

Auch Walter Schmeiser, der Ortsvorsteher von Obertsrot/Hilpertsau, und der Förderverein des dortigen Freibads fragten bei der Stadtverwaltung an, nachdem es am Wochenende in Obertsrot ebenfalls Diskussionen gegeben hatte, warum Montana und Latschigbad spontan die Saison verlängern können: "Überall geht das, nur in Gernsbach nicht", lauteten die enttäuschten Kommentare.

Aber es gab auch Grund zur Freude am letzten Wochenende des Jahres im Schwimmbad Obertsrot: Der Förderverein überreichte an zwei Gäste aus Neuseeland, die als 13000. Besucher der Saison registriert wurden, Präsente. Evelyn Niederer und Will King stammen aus der Stadt Whakatane auf der Nordinsel von Neuseeland. Sie sind zurzeit mit einem Wohnmobil auf Europatour und wurden über eine Caravan-App auf den Stellplatz in Obertsrot aufmerksam, als sie von Frankreich über die Grenze nach Deutschland fuhren. Der Platz habe dort sehr gute Bewertungen - gerade wegen des Schwimmbads nebenan, erzählten die beiden im BT-Gespräch. Ihnen gefiel es so gut, dass sie mehrere Tage blieben. Jetzt, da das Bad zu hat, ging es für sie weiter nach Heidelberg.