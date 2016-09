ASG freut sich über konstante Zahlen Von Stephan Juch Gernsbach - Konstant sind die Zahlen des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG), die Rektor Stefan Beil beim gestrigen Pressegespräch zum Schuljahresbeginn parat hatte: 473 Schüler (Vorjahr: 475), 46 Lehrer (43) plus zwei Referendare und mit 65 Neuanmeldungen exakt genauso viele Fünftklässler wie im Vorjahr. "Damit sind wir sehr zufrieden", betonte Beil. Das größte Problem bei den Vorbereitungen auf das Schuljahr 2016/2017 sei die Lehrerversorgung und damit einhergehend die Unterrichtsverteilung gewesen. "Spitz auf Knopf" habe man es erst im Rahmen der Gesamtlehrerkonferenz am vergangenen Freitag hinbekommen, so Beil. Acht neue Lehrer (fünf feste Planstellen, zwei befristete Stellen und eine Abordnung für Religion) seien ungewöhnlich viele. Um alle Fächer abdecken zu können, habe man viel hin- und herschieben müssen. "Ich bin sehr erleichtert, dass jetzt alles geklappt hat", zeigte sich Beil zufrieden. Der Rektor nannte in diesem Zusammenhang das differenzierte und abwechslungsreiche AG-Programm, das man auch dieses Schuljahr wieder anbieten könne. "Da sind wir weiterhin gut aufgestellt", verwies er zum Beispiel auf die im vergangenen Jahr eingeführte Bläserklasse, die jetzt ins zweite Jahr gehe. Auch im Bereich Sprachen sei man vielfältig unterwegs, unter anderem mit einer Chinesisch-AG. Das pädagogische Jahresthema sei diesmal die Umsetzung des im Vorjahr erarbeiteten Förderkonzepts. Dabei geht es um die individuelle Förderung für schwächere, aber auch für besonders begabte Schüler. Das Angebot in den Fächern Englisch, Mathe, Deutsch richtet sich zunächst an die Klassen 5 (dort ist es Pflicht) und 6 (möglich). Organisiert werden diese individuellen Lern-Arrangements von Lehrer Sebastian Arnold, der den Bereich Differenzierung am Gernsbacher Gymnasium federführend betreut. "Da haben wir uns sehr ausführlich drauf vorbereitet", erklärte Beil. Ein weiterer Schwerpunkt des neuen Schuljahrs werde die Implementierung des neuen Bildungsplans sein. Dafür hat das ASG ein Schulcuricculum für die Klassen 5 und 6 verabschiedet, das der Vertiefung und Erweiterung der inhaltlichen Vorgaben der Bildungsstandards dient. Dasselbe steht im nächsten Jahr für die Klassen 8 und 9 an. Auch das werde "eine große Herausforderung sein", sagte Beil. Der Rektor freute sich darüber, dass seine Schule heuer auch ganz offiziell als offene Ganztagsschule an den Start geht, nachdem das Regierungspräsidium Karlsruhe dem entsprechenden Antrag des Schulträgers, der Stadt Gernsbach, die Genehmigung erteilt hat. Weiter dabei sei das Gymnasium beim Landesprogramm "stark.stärker.WIR." Das Konzept gibt Schulen für ihre Präventionsarbeit einen Rahmen, der hilft, die Vielfalt der Maßnahmen, Programme und Projekte aufeinander abzustimmen und flexibel an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Verlassen hat das ASG die Vorbereitungsklasse (VKL), in der ab Februar 2016 18 Flüchtlingskinder unterrichtet worden sind. "Das lief sehr gut und hat auch den Blick unserer Schüler geöffnet, Vorurteile abgebaut", resümierte Beil. Die VKL habe man aus Platzgründen abgeben müssen, weil es am ASG aktuell eine Klasse mehr gibt als im Vorjahr. Die VKL ist nun an der Johann-Belzer-Schule in Weisenbach. Einer der ursprünglich 18 Schüler hat es jedoch geschafft: Er soll im Regelunterricht der achten Klasse am ASG integriert werden; weitere vier VKL-Schüler gehen jetzt auf die Von-Drais-Schule. Vorausblickend kündigte Rektor Beil noch das Ziel für die nächsten drei Jahre an: Sukzessive sollen die naturwissenschaftlichen Fachräume (erst Physik, dann Chemie, dann Biologie) erneuert werden, damit sie zum 50-jährigen Bestehen des Schulhauses (erbaut 1969) wieder auf dem neuesten Stand sind. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





