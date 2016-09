Gernsbachs noch wenig erforschte Unterwelt

Mit den Kellern, die sonst ein eher verborgenes Dasein fristen, hatte der Arbeitskreis ein Thema gewählt, das offensichtlich ankam. Unter dem Motto "Gemeinsam Denkmale erhalten" zählten die Verantwortlichen mehr als 120 Teilnehmer bei den vier Führungen, die von Dr. Irene Schneid-Horn, Dr. Cornelia Zorn und Wolfgang Froese geleitet wurden. Deutlich wurde, dass viele bauliche Zeugen der 800-jährigen Gernsbacher Stadtgeschichte nur unterhalb der Oberfläche überdauert haben. Denn während die großflächigen Stadtbrände und Zerstörungen von 1417, 1691, 1787 und 1798 das Gesicht der Altstadt immer wieder nachhaltig veränderten, blieben die Keller häufig unversehrt, so dass hier - anders als im übrigen Gebäudebestand - noch sehr viel an mittelalterlicher Bausubstanz erhalten geblieben ist. Doch auch bei ihnen wurden immer wieder Zugänge verlegt, Durchbrüche geschaffen oder die Zuordnung der Grundstücksverhältnisse neu gestaltet, so dass manche der Keller sich wie ein Geschichtsbuch lesen lassen - aber auch viele Fragen offen bleiben.

Zu der bunt gemischten Besucherschar, die in einem Fall sogar mit Hund die alten Keller besichtigten, gehörte Familie Groß, die mit ihren beiden Kindern Alexander (12) und Julia (9) eigens aus Bühl zum Tag des offenen Denkmals angereist war. "Wir sind sehr interessiert an alten Dingen", erklärten sie ihren Ausflug ins Murgtal. "Gernsbach ist eine Stadt mit Atmosphäre", meinte der Gaggenauer Peter Schmitt, der ebenfalls an einer der Führungen teilnahm.

Doch auch zahlreiche alteingesessene Gernsbacher nutzten die Gelegenheit, sich über die spannende Vergangenheit ihrer Stadt zu informieren - oder auch mit dem Architekten und Bauforscher Bernd Säubert zu fachsimpeln, der an diesem Tag sein eigenes Haus direkt unterhalb des Kornhauses für interessierte Gäste geöffnet hatte. Der Gang durch die Gernsbacher Altstadt begann in der Amtsstraße, wo noch einige Keller erhalten geblieben sind, deren Zugänge wie früher oft üblich in den Straßenraum hineinragen, so gleich bei der Hausnummer 5, einer ehemaligen Schmiede. Bei den beiden sogenannten "Wolkensteiner Kellern" in der Turmgasse, heute im Besitz der Familien Weinert und Kottmeier, ging es für die Besucher erstmals in historische Keller hinein.

An den Eingängen prangt die Zahl 1605, dem Jahr, als der Wolkensteiner Hof als Herrensitz für Christoph von Wolkenstein und seine Frau Maria von Eberstein errichtet wurde, doch sind die eigentlichen Keller wesentlicher älter. Sichtbar wird dies nicht nur an einem zweiten Portal innerhalb des rechten Kellers, sondern vor allem an den Abdrücken von Schalbrettern in den Tonnengewölben, die auf eine Entstehung vor 1500 hindeuten.

Nach den beiden verheerenden Stadtbränden von 1787 und 1798 wurden die Straßenfluchten am Stadtbuckel weitgehend neu geordnet. In Säuberts Keller standen die Besucher auf den Resten der Außenwand des spätgotischen Vorgängergebäudes und mit einem kleinen Schritt daneben auf der ehemaligen Gasse, die am Kornhaus vorbeiführte. Zwei Häuser weiter im verwinkelten Keller des einstigen Gasthauses "Zum goldenen Bock", heute im Besitz von Willi Bauer, reicht das unterirdische Gewölbe noch unter die Fläche der heutigen Straße.

Nur beim 1617 errichteten Alten Rathaus, erbaut als Stadtpalais des Murgschiffers Hans Jakob Kast, scheinen der prächtige Keller und die nicht minder vornehmen Obergeschosse - anders, als man lange Zeit glaubte - zur gleichen Zeit erbaut worden zu sein: vielleicht ein Thema für den nächsten Tag des offenen Denkmals, der 2017 unter dem Motto "Macht und Pracht" stehen wird.