"Teurer Spaß"

Gernsbach - "Alles nicht so ideal", fasste Amtsgerichtsdirektor Ekkhart Koch das Ergebnis der Beweisaufnahme zusammen. Der Widerspruch gegen einen erlassenen Strafbefehl gegen einen 20-jährigen Weisenbacher hatte keine verbessernde Wirkung, das Urteil der gestrigen Verhandlung lautete 80 Tagessätze à 50 Euro; außerdem darf die Führerscheinbehörde fünf weitere Monate keine Fahrerlaubnis ausstellen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte in der Nacht des 16. April mit seinem Auto betrunken einen Unfall in der Weinbergstraße verursacht, dabei die dortige Brücke über die Bahnlinie beschädigt und den Unfallort unerlaubt verlassen hatte.

Das Pikante an der Angelegenheit: Der 75-jährige Großvater, bei dem der Angeklagte lebt, hatte bei der Polizei angegeben, dass er den Unfall verursacht habe. In einem eigenen Verfahren wurde der Senior wegen Vortäuschens einer Straftat bereits verurteilt.

Opa und Enkel machten bei der Verhandlung keine Angaben zum Tathergang. Ein weiterer Zeuge, ein Freund des Angeklagten, gab an, dass dieser ihn in Weisenbach besucht und dabei zwei Bier getrunken habe. Gegen 22 Uhr sei der Angeklagte gegangen. In der Nacht, gegen zwei Uhr, habe der Opa bei ihm geklingelt und ihn gebeten, mitzukommen. Der Angeklagte habe einen Unfall gebaut und sei "abgehauen". Auf die Frage, warum dieser das getan habe, konnte der Zeuge keine Antwort geben, er sei von der Situation mitten in der Nacht überfordert gewesen. Das Auto hing im Brückengeländer, "da war alles geschwätzt".

Hoher Sachschaden

Kurz nach drei Uhr seien sie an der Unfallstelle eingetroffen, berichtete ein Kommissar als Zeuge vor Gericht. Das Brückengeländer und die Plexiglasüberdachung waren beschädigt, daraus resultierte der hohe Schaden von rund 10000 Euro. Bei der Vernehmung sei schnell klar geworden, dass der Großvater nicht der Fahrer gewesen sein konnte, wie dieser angegeben hatte. Die Sitzeinstellung habe nicht gepasst, er habe keine Schlüssel gehabt und das Handy, von dem aus der Abschleppwagen angeblich gerufen worden sei, konnte er nicht freischalten. Außerdem sei der Abschlepper vom Festnetz aus benachrichtigt worden. Er sei zur Wohnung von Großvater und Enkel gefahren und habe diesen dort vollständig angezogen, mit Unfallspuren im Gesicht und Ölflecken an der Kleidung, angetroffen, berichtete der Polizist. Eine Messung des Atemalkoholspiegels habe 0,46 Promille ergeben, der Blutalkoholwert einer später im Forbacher Krankenhaus entnommenen Probe einen Wert von 0,97 Promille. Die Frage nach einem "Nachtrunk" habe der Angeklagte verneint.

Der 20-Jährige ist außerhalb Weisenbachs als Schreiner beschäftigt. Hierin sah sein Verteidiger einen Ansatzpunkt, um auf den Zeitaufwand für den Weg zur Arbeit hinzuweisen. Rund eineinhalb Stunden jeweils für Hin- und Rückfahrt sei nicht zumutbar, er plädierte für 80 Tagessätze à 20 Euro und eine Führerscheinsperre von vier Monaten. Diesem folgte Amtsgerichtsdirektor Koch nicht. Vielmehr schloss er sich dem Antrag der Vertreterin der Staatsanwaltschaft an, die eine Geldstrafe von 4000 Euro und eine Führerscheinsperre von fünf Monaten gefordert hatte. Der Zeitaufwand sei zumutbar, der Angeklagte nach Erwachsenenstrafrecht zu verurteilen, erläuterte der Richter. Die ermittelten Werte und Tatumstände hätten zusammengepasst, und "ein Weisenbacher verunglückt an der Stelle nicht ohne Not", so Koch. Die von der Verteidigung ins Spiel gebrachte Variante des eventuellen Nachtrunks und der rutschigen Straße als Unfallursache sah er als nicht erwiesen an. "Ein teurer Spaß", lautete das Schlusswort.