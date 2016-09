Für viele Kinder ein fester Bestandteil der Sommertage

Gaggenau (red) - Kurz nach Ferienende ziehen die Verantwortlichen für das Gaggenauer Ferienprogramm eine positive Bilanz. "Der Nachwuchs begeistert sich immer wieder von neuem für den Gaggenauer Ferienspaß", berichtet die Stadtverwaltung. Über 6200 Mal nahmen Kinder und ihre Familien an den 130 Ferienangeboten teil. 80 Prozent der Veranstaltungen waren komplett ausgebucht. Bei den übrigen gab es meist nur wenige Restplätze. Nur acht Ferienangebote mussten - hauptsächlich witterungsbedingt - abgesagt werden. Eine fürs Waldseebad geplante Veranstaltung wurde in den Bad Rotenfelser Kurpark verlegt. Oberbürgermeister Christof Florus würdigte die kreative Vielfalt des erfolgreichen Sommerangebots und das bewährte und tatkräftige Netzwerk mit 56 Partnern und fast 200 ehrenamtlichen Aktiven. Unverzichtbar sei die Kooperation mit dem Verein Kindgenau (mit 26 eigenen Veranstaltungen), der Landesakademie Schloss Rotenfels (7), dem Ottenauer Kino (15) und der Stadtbibliothek (5). Die Sparkasse Baden-Baden-Gaggenau sorge als Premium-Sponsor seit 24 Jahren für das finanzielle Fundament des Programms. "Forschen, Entdecken, Experimentieren" Der Ferienspaß stand in diesem Jahr unter dem Motto "Forschen, Entdecken, Experimentieren". An insgesamt elf Terminen konnten Kinder und Jugendliche spielerisch in die Welt von Wissenschaft und Forschung eintauchen. Ausflüge führten ins Mathe-Schülerlabor des KIT, zur Experimenta nach Heilbronn oder ins interaktive Museum Le Vaisseau nach Straßburg. "Alle Forscher-Termine waren ausgebucht", freuen sich die Veranstalter. Nicht mehr wegzudenken aus dem Ferienprogramm sei die City-Sause, die viermal freitags im August auf dem Marktplatz stattfand. Der Marktplatz wurde zum Spielplatz umfunktioniert. "Der Besuch der großen Spieleaktionen war wieder enorm. Tausende Besucher tummelten sich in der Innenstadt", freut sich Ute Acri, die das Ferienprogramm koordiniert. Unter dem Motto "One World - alle sind willkommen" wurde die Innenstadt zum Treffpunkt mit Spiel- und Kunstaktionen, internationalen Speisen und Livemusik bis 22 Uhr. Es waren besonders die Flüchtlingsfamilien angesprochen, die in Gaggenau leben. Trotz heißen Wetters lockte das Fest der Kulturen zahlreiche Besucher zum zwanglosen Treffen in die Innenstadt. Besonders freut sich das Team von Kulturamtsleiterin Heidrun Haendle über die "neue und gute Zusammenarbeit" mit der Gemeinschaftsunterkunft Rotenfels und der Jufaz-Flüchtlingsinitiative "Über den Tellerrand - Kochen verbindet". Beide haben sich aktiv am Programm beteiligt. Erstmals konnten an den meisten Ferienspaßveranstaltungen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam bei vielen Programmpunkten teilnehmen. Weiter ausgebaut wurde zudem die Beteiligung der Flüchtlingskinder am Ferienspaßprogramm in der Benz-Stadt. "Durch die unbürokratische Kooperation und gute Resonanz bei den Vereinen wurden Kinder, die in der Gemeinschaftsunterkunft Bad Rotenfels leben, zu 14 Ferienangeboten eingeladen", teilt die Stadtverwaltung Gaggenau abschließend mit.





