Zwei Millionen "Leichte" aus Gaggenau Gaggenau (red) - Das Mercedes-Benz-Werk Gaggenau hat in der leichten Getriebebaureihe zwei Rekordmarken geknackt: Im September liefen das einmillionste Frontschaltgetriebe (FSG) sowie das einmillionste Transporterschaltgetriebe (TSG 360) vom Band. Sie werden im Werkteil Rastatt gefertigt. Im Jahr 2004 hatte die Serienproduktion des Frontschaltgetriebes begonnen, berichtet die Daimler AG. Es wird mittlerweile in sechs Baumustern produziert und in die Mercedes-Benz-Kompaktfahrzeuge A-, B-Klasse, CLA, CLA Shooting Brake und GLA verbaut. Die Fertigung des Transporterschaltgetriebes begann im Jahr 2008. Diese Getriebe werden an die Transporterwerke Düsseldorf, Ludwigsfelde und Vitoria (Spanien) geliefert und dort in Mercedes-Benz Sprinter, Vito und V-Klasse verbaut. Zudem werden weitere Getriebe für den Sprinter an den russischen Kooperationspartner GAZ in Nizhny Novgorod geliefert. Diese Leistung würdigten Dr. Matthias Jurytko, Standortleiter Mercedes-Benz Werk Gaggenau, Ulrich Spahn, Leiter Produktion Getriebe Mercedes-Benz Pkw, und Michael Brecht, Betriebsratsvorsitzender des Werks Gaggenau und Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Daimler AG, gemeinsam mit der Produktionsmannschaft im Werkteil Rastatt in einer Feierstunde am vergangenen Montag. Matthias Jurytko bilanzierte die Stückzahl von zwei Millionen: "Eine starke Zahl, die nicht nur den Erfolg unserer Produkte belegt, sondern auch unsere Kompetenz als Getriebewerk. Von dem Know-how, das wir durch die leichte Getriebefertigung weiter ausbauen konnten, profitieren wir auch in den anderen Baureihen der mittelschweren- und schweren Getriebe." Alle Mitarbeiter, egal, ob in der Zahnradfertigung, Logistik, Instandhaltung oder Endmontage, hätten zum Erfolg der Baureihe beigetragen, betonte der Standortleiter.





