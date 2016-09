Unterm Deckel wartet Wissenswertes

Gaggenau (red) - Nach einigem Rätselraten, was die abgesägten Akazienstämme entlang des Keschtewegs in Oberweier zu bedeuten haben, wurde nun von der Interessengemeinschaft Keschteweg-Runde die Entdeckerzone für Groß und Klein fertiggestellt. Die Interessengemeinschaft montierte eigens hierfür entworfene Tierklappenschilder auf den Stämmen. Auf einem Abschnitt des Rundwanderwegs können zehn heimische Tierarten erraten werden, die sich unter ihren Spuren versteckt halten. "Nicht nur für die kleinen Fährtenleser eine Möglichkeit, mehr über die Heimat zu lernen und weitere Schritte Richtung Nachhaltigkeit zu gehen", berichtet die Interessengemeinschaft. Der 2014 eröffnete Keschteweg bietet seit Beginn viele Informationen rund um das Wahrzeichen von Oberweier, die Esskastanie, an und wurde im vergangenen Jahr durch einen Baumlehrpfad erweitert. Mit knapp sechs Kilometern eigne sich der leicht begehbare Weg insbesondere für Familien mit Kindern. Er beginnt und endet an der Eichelberghalle mitten in dem 1200 Einwohner zählenden Stadtteil Gaggenaus und ist in beide Richtungen sehr gut ausgeschildert. "Gerade jetzt, zur Hoch-Zeit im Dorf, der Zeit der traditionellen Keschtefeste, zieht es eine Vielzahl von Wanderern an den Fuß des Eichelbergs. Denn an den ersten vier Wochenenden im Oktober kann man auf dem Rückweg in der Festplatzüberdachung einkehren und sich die Spezialitäten der ortsansässigen Vereine schmecken lassen", wirbt die IG. Alle Einrichtungen und Schilder entlang des Wegs werden von der IG Keschteweg- Runde selbst finanziert, durch Spenden oder beispielsweise durch den Verkauf der "Oberweierer Fotokalender". Hierfür würde sich die IG sehr über Fotos rund um Oberweier freuen. Diese können digital noch bis zum 23. September per E-Mail eingereicht werden an keschteweg-runde@gmx.de. In diesem Jahr wird der Kalender bereits bei den Keschtefesten zu erwerben sein.





